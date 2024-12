NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet vor Quartalszahlen im Januar auf "Overweight" mit einem Kursziel von 750 Pence belassen. Der Billigflieger dürfte in diesem ersten Geschäftsquartal etwas weniger Verlust gemacht haben als im Jahr zuvor, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Rückenwind lieferten die Kerosinpreise und die Ferienzeiten. Die Aktie sei für 2025 attraktiv./niw/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2024 / 12:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2024 / 12:53 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B7KR2P84