Zum Jahresende passt Google das Design seines Kartendienstes Google Maps noch einmal ein. Beim letzten Mal hagelte es dafür Kritik von Nutzern. Aktuell rollt Google Maps in der App schrittweise ein neues Farbschema aus. Es kann also sein, dass ihr erst in den kommenden Tagen einen Unterschied merken werdet. Die Änderung betrifft vor allem die blauen Akzente, mit denen bisher zum Beispiel alle Schaltflächen des Karussells im unteren Bereich der App ...

Den vollständigen Artikel lesen ...