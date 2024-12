EQS-Ad-hoc: Talanx Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vereinbarung/Absichtserklärung

Talanx Aktiengesellschaft: Strategische Partnerschaft zwischen Talanx AG und Meiji Yasuda Life Insurance Company wird zum 31.12.2025 auslaufen



20.12.2024 / 15:45 CET/CEST

AD-HOC MITTEILUNG Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) Strategische Partnerschaft zwischen Talanx AG und Meiji Yasuda Life Insurance Company wird zum 31.12.2025 auslaufen. Talanx AG strebt Vollübernahme der Minderheitsanteile an Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji WARTA S.A. und Towarzystwo Ubezpieczen EUROPA S.A. an. Der Vorstand der Talanx AG hat der Meiji Yasuda Life Insurance ("Meiji Yasuda") heute mitgeteilt, von der bei Beginn der strategischen Partnerschaft vereinbarten Kündigungsmöglichkeit des Kooperationsabkommens Gebrauch zu machen. Die Zusammenarbeit mit Meiji Yasuda wird nach den getroffenen Vereinbarungen demzufolge zum 31.12.2025 auslaufen. Gleichzeitig haben beide Partner sich auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verständigt, zu denen die gegenseitig vereinbarten Call- und Put-Optionen hinsichtlich der gegenwärtig von Meiji Yasuda gehaltenen Anteile an Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji WARTA S.A. (24.3%) ("Warta") bzw. Towarzystwo Ubezpieczen EUROPA S.A. (50.0% minus eine Aktie) ("TU Europa") ausgeübt werden können. Der Kaufpreis für beide Anteile würde sich bei Optionsausübung durch einen der beiden Partner auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag in Euro belaufen und im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026 zu zahlen sein. Der Vorstand der Talanx AG geht gegenwärtig davon aus, dass es auf dieser Basis zu einem vollständigen Erwerb der restlichen Anteile an Warta und TU Europa kommen wird. Der Konzernanteil an den Jahresüberschüssen der beiden Gesellschaften würde sich durch den Erwerb der Minderheitenanteile voraussichtlich um einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in Euro erhöhen.



