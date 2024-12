Köln (www.fondscheck.de) - Der Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA war im November das bestimmende Ereignis an den Märkten, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Absolute Return Fonds (ISIN LU0454070557/ WKN A0YA5P).Im Aktienbereich hätten US-amerikanische Werte deutliche Kursgewinne verbucht, während Werte des Euro-Raums im Monatsultimovergleich leicht nachgegeben hätten. Im Rentenbereich sei das Kapitalmarktzinsniveau zunächst angestiegen, habe sich dann aber wieder zurückgebildet und ein tieferes Niveau als zu Monatsbeginn erreicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...