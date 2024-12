Der Palladiumpreis zeigt sich aktuell deutlich unter Druck. Am Freitagvormittag notierte der Kurs bei 908 US-Dollar, was einem Rückgang von -1,2 % innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht. Auch im Wochenverlauf setzte sich der Abwärtstrend fort, mit einer negativen Veränderung von -4,5 %. Auf das laufende Jahr betrachtet, beläuft sich der Verlust auf beachtliche -17,4 %. Diese Entwicklung unterstreicht die Unsicherheiten, die den Palladiummarkt derzeit prägen, insbesondere durch strukturelle Veränderungen in der Automobilindustrie und die wachsende ...

