Wuhu, China (ots/PRNewswire) -Am 19. Dezember wurde das regionale Ersatzteilvertriebszentrum der Chery Group für den Nahen Osten offiziell eröffnet. Damit wurde das größte Ersatzteillager einer chinesischen Automobilmarke in der Region eingerichtet. Dieser Meilenstein bedeutet eine wesentliche Verbesserung der Servicekapazitäten und der Reaktionsfähigkeit von Chery auf dem Markt im Nahen Osten. Sie unterstreicht auch das Engagement von Chery für seine Mission "Kundenzufriedenheit", die darauf abzielt, den Kunden weltweit qualitativ hochwertige Fahrzeuge und außergewöhnliche Serviceleistungen zu bieten.Die Einrichtung des regionalen Ersatzteilvertriebszentrums für den Nahen Osten ist ein wichtiger Bestandteil der Globalisierungsstrategie von Chery und zeigt, dass das Unternehmen die Marktanforderungen der Region genau kennt. Die strategisch günstige Lage in der Nähe des Hafens von Jebel Ali und des internationalen Flughafens Al Maktoum ermöglicht eine schnelle Reaktion auf die Bedürfnisse des Marktes und eine effiziente und zeitnahe Ersatzteilversorgung. Das Ersatzteilvertriebszentrums hat über 20.000 Ersatzteile auf Lager, die eine breite Palette der im Nahen Osten erhältlichen Chery-Modelle abdecken und eine zeitnahe und präzise Lieferung gewährleisten.Das regionale Ersatzteilvertriebszentrum für den Nahen Osten verfügt über hochmoderne Logistikeinrichtungen und beschäftigt mehrsprachige Fachkräfte, die über den Branchenstandard hinausgehen. Mit 14 Abfertigungsdocks erhöht das Zentrum den Frachtdurchsatz erheblich. Durch die Einführung eines fortschrittlichen Logistikmanagementsystems und einer optimierten Lagerstruktur wurde ein Durchbruch bei der Liefereffizienz erzielt, der die Versandzyklen drastisch reduziert und einen schnelleren und effizienteren Service für die Kunden gewährleistet. Darüber hinaus wird die Eröffnung des Ersatzteilzentrums den Markenaufbau und die Marktexpansion von Chery im Nahen Osten weiter vorantreiben und ein solides Fundament für die langfristige Entwicklung des Unternehmens in der Region legen.Am selben Tag feierte Chery einen weiteren bedeutenden Moment: die gleichzeitige Einführung von TIGGO 9 in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait. Mit dem Konzept "One Step Ahead" verbindet der TIGGO 9 höchste Qualität mit modernster Innovation und folgt dabei der Philosophie "Safety is the Ultimate Luxury". Dieser High-End-SUV erweitert die Produktpalette von Chery im Nahen Osten und bedient die wachsende Nachfrage nach Premiumfahrzeugen.