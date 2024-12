EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Verkauf/Sonstiges

Knorr-Bremse veräußert R.H. Sheppard Co., Inc. in Nordamerika und wertberichtigt Restkaufpreisforderung



20.12.2024

Knorr-Bremse veräußert R.H. Sheppard Co., Inc. in Nordamerika und wertberichtigt Restkaufpreisforderung Portfoliobereinigung als wichtiger Teil zur Steigerung der Profitabilität von Knorr-Bremse erreicht durch Veräußerung von R.H. Sheppard nächsten wichtigen Meilenstein

BOOST 2026 Portfoliooptimierung voll im Plan: vom geplanten Gesamtprogramm i.H.v. 700 Mio. EUR Umsatzvolumen sind damit rund 400 Mio. EUR verkauft

Neben dem klaren Fokus der Truck Division auf mechatronische Lenksysteme wird sich die US-amerikanische Tochter Bendix nun verstärkt auf ihre Kernkompetenzen Bremssysteme, Fahrzeugdynamik, Luft- und Energiemanagement sowie innovative Fahrerassistenzsysteme konzentrieren.

Weitere Maßnahme im Rahmen von BOOST getroffen: Abschreibung der Restkaufpreisforderung aus Veräußerung von Kiepe Electric

Unverändert starke operative Performance stützt Vorschlag einer mindestens stabilen Dividende für Geschäftsjahr 2024

München, 20. Dez. 2024 - Knorr-Bremse hat heute die Veräußerung der R.H. Sheppard Co., Inc. ("Sheppard") an den US-amerikanischen Investor Balmoral RHS Acquisition Corp bekannt gegeben. Balmoral verwaltet ein Vermögen von circa US$1.3 Milliarden und wurde 2005 mit Hauptsitz in Los Angeles gegründet. Das Closing der Transaktion wurde parallel mit dem Signing vollzogen. Mit der erfolgten Veräußerung setzt Knorr-Bremse seine aktive Portfoliooptimierung mit klarem Fokus auf Kernkompetenzen und Performance planmäßig weiter um. Bernd Spies, Mitglied des Vorstands der Knorr-Bremse AG und verantwortlich für die Division Systeme für Nutzfahrzeuge: "Mit dem Verkauf von R.H. Sheppard Co., Inc. optimieren wir unser Portfolio in der Division Truck weiter. Diese Transaktion ermöglicht es uns, unser Geschäft noch fokussierter und profitabler auszurichten. Neben dem klaren Fokus der Truck Division auf mechatronische Lenksysteme wird sich unsere nordamerikanische Tochtergesellschaft Bendix nun noch stärker auf ihre Kernkompetenzen Bremssysteme, Fahrzeugdynamik, Luft- und Energiemanagement sowie innovative Fahrerassistenzsysteme konzentrieren. Mit Balmoral haben wir einen idealen Käufer für Sheppard gefunden, der das Unternehmen und seine Mitarbeiter in Zukunft führen wird." Sheppard ist einer der führenden Hersteller von Lenksystemen für Nutzfahrzeuge auf dem nordamerikanischen Markt. Das Unternehmen entwickelt und stellt Lenksysteme für Nutzfahrzeuge und angrenzende Produkte und Dienstleistungen auf höchstem Qualitätsstandard her. Der Umsatz von Sheppard belief sich im Geschäftsjahr 2023 auf rund US$ 150 Millionen. Die Transaktion umfasst das gesamte Sheppard-Geschäft. Sheppard wurde bisher als operative Einheit von Bendix Commercial Vehicle Systems LLC, der Tochtergesellschaft von Knorr-Bremse und Teil der Division Systeme für Nutzfahrzeuge, geführt. Die Veräußerung von Sheppard ist für Knorr-Bremse in diesem Jahr bereits der vierte erfolgreiche Verkauf einer Beteiligung im Rahmen des Programms "BOOST 2026". Insgesamt arbeitet Knorr-Bremse an einer Vielzahl strategischer Initiativen und Maßnahmen zur Sicherung von nachhaltigem und profitablem Wachstum in den kommenden Jahren und liegt damit voll im Plan. Durch den Verkauf von Sheppard entsteht einmalig eine nicht zahlungswirksame und nicht operative Belastung des Jahresüberschusses von ca. 60 Mio. EUR, die sich auf den Gewinn je Aktie im 4. Quartal 2024 mit rund 0,37 EUR auswirkt. Zusätzlich hat der Vorstand der Knorr-Bremse eine Wertberichtigung einer Forderung (Restkaufpreis und Earn out) aus der Veräußerung der Kiepe Electric GmbH von knapp 50 Mio. EUR beschlossen. Die Abschreibung ist ebenfalls einmalig und nicht zahlungswirksam und stellt keine Belastung für das operative Ergebnis dar, wirkt sich allerdings mit 0,31 EUR belastend auf den Gewinn je Aktie im vierten Quartal 2024 aus. Knorr-Bremse plant auf der kommenden Hauptversammlung mindestens eine stabile Dividende für das Geschäftsjahr 2024 vorzuschlagen, um der weiterhin starken operativen Performance Rechnung zu tragen. Knorr-Bremse bestätigt die operative Guidance für Umsatz, EBIT-Marge und Free Cashflow entsprechend der Q3-Berichterstattung. Medienkontakte: Simon Basler | Pressesprecher Truck Mobility | Knorr-Bremse AG T +49 89 3547 1498; E simon.basler@knorr-bremse.com Anika Wild | Pressesprecherin Corporate Communications | Knorr-Bremse AG T +49 89 3547 2470; E anika.wild@knorr-bremse.com Kontakt Investor Relations: Andreas Spitzauer | Leiter Investor Relations | Knorr-Bremse AG T +49 89 3547 182 310; E andreas.spitzauer@knorr-bremse.com Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. 33.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in rund 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,9 Mrd. EUR. Seit fast 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.



