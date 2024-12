DJ Talanx will Partner Meiji Yasuda aus polnischen Töchtern herauskaufen

DOW JONES--Talanx will sein Geschäft in Polen mit einer Komplettübernahme zweier Versicherungsgesellschaften stärken. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, strebt er die Übernahme von Warta und TU Europa für einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag an. Talanx hat ein Kooperationsabkommen mit der Meiji Yasuda Life Insurance, die Minderheitsanteile an den polnischen Versicherern hält, zum Jahresende 2025 gekündigt und sich mit ihr auf die Rahmenbedingungen zu den gegenseitig vereinbarten Kauf- und Verkaufsoptionen geeinigt.

An der Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji Warta S.A. ist Meji Yasuda mit 24,3 Prozent beteiligt. An der Towarzystwo Ubezpieczen Europa S.A. halten die Japaner 50 Prozent minus eine Aktie. Der Kaufpreis wäre bei Optionsausübung im ersten Quartal 2026 zu zahlen.

Mit der Übernahme würde sich der Anteil der Talanx an den Jahresgewinnen beider Gesellschaften um eine mittleren zweistelligen Millionenbetrag erhöhen, so der Konzern weiter.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2024 10:08 ET (15:08 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.