Die DHL Group verzeichnete heute einen leichten Kursrückgang an der Börse, wobei die Aktie im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 33,34 Euro nachgab. Trotz der aktuellen Kursschwäche zeigt sich das Unternehmen in einer stabilen Position, was sich besonders in der Dividendenpolitik widerspiegelt. Für das kommende Jahr erwarten Analysten eine konstante Dividende von 1,85 Euro je Aktie, was das Vertrauen in die langfristige Geschäftsentwicklung unterstreicht. Bemerkenswert ist auch die Umsatzentwicklung im vergangenen Quartal, bei der das Unternehmen eine Steigerung von 6,16 Prozent auf 20,59 Milliarden Euro verzeichnen konnte.

Aktuelle Kursentwicklung und Prognosen

Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 45,67 Euro notiert die Aktie derzeit deutlich niedriger, was einem Abstand von etwa 27 Prozent entspricht. Dennoch sehen Experten weiteres Potenzial und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 40,86 Euro an. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,82 Euro, was die grundsätzlich positive Einschätzung der Geschäftsentwicklung bestätigt.

