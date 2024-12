FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding nach Zahlen zum dritten Quartal von 95 auf 92 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Baumarktkonzern sei ergebnisseitig deutlich hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Telefonkonferenz jedoch habe das Management unter anderem betont, dass man inzwischen wieder eine höhere Dynamik bei mittelgroßen Projekten verzeichne. Insofern biete sich nach dem Kursrutsch infolge der Zahlenvorlage eine gute Einstiegsgelegenheit./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2024 / 15:47 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2024 / 15:56 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006083405