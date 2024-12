Ethereum Crash: Ist die Ethereum-Foundation schuld?

Während Bitcoin in den letzten 24 Stunden im Zuge der jüngsten Erholung noch rund 3 Prozent im Minus notiert, sind die Verluste bei Ethereum ungefähr doppelt so hoch. Damit verliert ETH in den letzten sieben Tagen immerhin auch 13 Prozent. Erneut wurde die zweitwertvollste Kryptowährung der Welt kräftig von der psychologischen Kursmarke bei 4.000 US-Dollar abgewiesen. Ferner verkauft das Ethereum-Team schon wieder ETH. Ist also die Ethereum-Foundation am jüngsten Krypto-Crash schuld?

Ethereum-Foundation verkauft wieder ETH - bärische ETH Prognose?

On-Chain-Daten von Lookonchain zeigen, dass die Ethereum Foundation präzise Verkäufe tätigt. Seit dem Verkauf von 100 ETH am 17. Dezember fiel der ETH-Kurs um etwa 17 Prozent, was erneut einen erfolgreichen Verkauf nahe dem lokalen Hoch markiert. Im vergangenen Jahr veräußerte die Stiftung insgesamt 4.466 ETH im Wert von 12,6 Millionen US-Dollar über 32 Transaktionen. Auffällig ist, dass 15 dieser Verkäufe zu Höchstständen stattfanden. Diese Muster deuten darauf hin, dass die Foundation strategische Verkäufe nutzt, um ihre Positionen effizient zu optimieren - und dies gelingt augenscheinlich.

Since the EthereumFoundation sold 100 $ETH on Dec 17, the price of $ETH has dropped by ~17%, marking another successful top sale.



Over the past year, EthereumFoundation has sold 4,466 $ETH($12.6M) across 32 trades, with 15 of them executed at the top(marked in red in the… pic.twitter.com/DA7nGAgbxr - Lookonchain (@lookonchain) December 20, 2024

Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass der Kursrückgang nach den Verkäufen der Ethereum Foundation weniger auf außergewöhnliches Timing als auf eine einfache Marktdynamik zurückzuführen ist. Solche Transaktionen, insbesondere von prominenten Akteuren wie der Foundation, könnten von Marktteilnehmern als Signal gewertet werden. Große Wale könnten daraufhin ihre Positionen ebenfalls reduzieren, um möglichen Preisbewegungen zuvorzukommen. Dieses Verhalten verstärkt den Abwärtsdruck und lässt es erscheinen, als hätten die Verkäufe der Foundation präzise Kursentwicklungen vorausgesehen.

Ethereum Prognose: Dieser Widerstand ist entscheidend

$4K seems like the new $1.4K for Ethereum.



In the 2020-21 cycle, ETH got rejected from $1,400 several times before a successful breakout.



Right now, the same thing is happening with the $4K level, but there'll be a breakout soon.



Once $ETH closes above $4.1K, a new ATH will… pic.twitter.com/Fb8EtTu9FQ - Ted (@TedPillows) December 19, 2024

Der hiesige Analyst vergleicht nun die aktuelle Situation von Ethereum mit dem früheren Widerstand bei 1.400 US-Dollar im Zyklus 2020-2021. Damals wurde ETH mehrfach an diesem Level zurückgewiesen, bevor ein erfolgreicher Durchbruch gelang. Ähnlich verhält es sich nun bei der Marke von 4.000 US-Dollar, die als entscheidender Widerstand gilt. Laut dem Analysten könnte ein baldiger Ausbruch erfolgen. Sobald ETH über 4.100 US-Dollar schließt, erwartet er eine schnelle Bewegung zu einem neuen Allzeithoch.

