Solana-Prognose: Ist die Luft beim Ethereum-Killer jetzt endgültig raus?

Die Fed hat mit ihrem Zinsentscheid oder genauer gesagt den Aussagen des Vorsitzenden Jerome Powell dafür gesorgt, dass eine temporäre Korrektur im Kryptomarkt einsetzte. Der Bitcoin ($BTC) ist im Zuge der besagten Korrektur wieder weit unter die wichtige Marke von 100.000 US-Dollar gefallen. Während im Bitcoin die Korrektur allerdings erst jetzt eingesetzt hat, befindet sich Solana ($SOL) schon länger in einer schwierigen Situation.

Allein heute hat der Kurs erneut über 7 Prozent verloren. Damit hat $BNB den Coin nach Marktkapitalisierung wieder überholt! Und betrachtet man derzeit den Chart von Solana, sieht die Situation nicht wirklich hoffnungsvoller aus.

(Der Kurs von Solana hat in den letzten 24 Stunden über 7 Prozent verloren, wodurch $BNB den Coin wieder überholt hat - Quelle: coinmarketcap.com)

Solana durchbricht seine wichtigste Unterstützung!

Der Solana-Chart leuchtet derzeit geradezu vor Alarmsignalen! Im Zuge der Rallye nach der US-Wahl am 5. November schaffte es der Kurs zwar, ein neues Allzeithoch auszubilden, allerdings konnte er dieses nicht halten. Der Kurs tickte lediglich kurz darüber, schaffte es aber nicht, einen Schlusskurs darüber zu bilden. Das ist grundsätzlich ein sehr negatives Zeichen. Problematischer ist jedoch, was seitdem passiert ist.

Denn der Kurs hat anschließend einen Abwärtstrend gebildet, sowie eine nicht ganz saubere, aber dennoch sichtbare Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Diese gehört zu den bekanntesten und treffsichersten Umkehrformationen in der technischen Analyse. Auch der MACD zeigt ein klares Verkaufssignal mit steigendem Momentum, was zeigt, dass der Abwärtsdruck in Solana derzeit eher zu- statt abnimmt.

(Seit der Kurs von Solana am alten Allzeithoch zurückgeprallt ist, zeigt der Chart zahlreiche Alarmsignale - Quelle: Tradingview.com)

Weit schlimmer als die oben genannten Punkte ist allerdings, dass der Kurs von Solana durch die wichtige Unterstützungszone zwischen 204,77 und 200,82 gebrochen ist. Mit diesem Durchbruch wurde auch der Aufwärtstrend gebrochen. Jetzt befindet sich der Kurs praktisch im Niemandsland, zumindest was die Trendbestimmung angeht. An dieser Stelle folgt nun der entscheidende Moment für Solana. Zwar ist heute der gesamte Kryptomarkt gecrasht, für Solana könnte es aber schwieriger werden als für andere Coins.

Kann der Kurs umkehren und damit die eigentlich gebrochene Unterstützungszone zurückerobern, ist eine weitere Erholung in den nächsten Tagen sehr wahrscheinlich. Sollte der Kurs aber weiter nach unten durchbrechen, liegt die nächste signifikante Unterstützung erst bei 154,04 US-Dollar. In dem Fall würde Solana also weitere 18 Prozent nach unten fallen. Anleger sollten bei Solana derzeit also eher vorsichtig agieren. Mitunter könnten andere Coins derzeit bessere Chancen bieten. Viele Analysten setzen derzeit deshalb zum Beispiel auf Flockerz ($FLOCK).

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.