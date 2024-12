London (ots/PRNewswire) -Global Education (GEDU) (https://gedu.global/) hat sich mit der dreifach akkreditierten Business School ICN (https://www.icn-artem.com/en/) zusammengetan, um sein internationales Geschäftsangebot für Studenten zu erweitern.ICN hat drei Standorte: Paris, Nancy und Berlin, und gehört zu den besten ein Prozent der Business Schools weltweit.Auch in den QS-Rankings belegen ihre Studiengänge regelmäßig Spitzenplätze:- EMBA: 66. EMBA in Europa/151-160 weltweit- MIM: 101-110 Masterstudiengang Management- MSc Luxe (Luxus- und Designmanagement): 61-70- MSc International Finance (Finanzen und Risikomanagement): 101-110Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von GEDU, Professor Ray Lloyd, sagte, dass dies die Bemühungen von GEDU unterstützen wird, qualitativ hochwertige Bildung auf den Rest der Welt auszuweiten."Wir freuen uns, ICN in der GEDU-Familie willkommen zu heißen", sagte Professor Lloyd."Sie haben in den letzten Jahren eine erstaunliche Leistung erbracht, um in der Weltrangliste aufzusteigen, und wir fühlen uns privilegiert, dass sie GEDU gewählt haben, um ihnen zu helfen, sich zu einem echten Führer in der Wirtschaftsausbildung zu entwickeln.""Sie werden nun in der Lage sein, ihr Angebot sowohl in Nancy als auch in Paris weiter auszubauen und in den nächsten Jahren auch an anderen Standorten außerhalb Frankreichs zu eröffnen, um sicherzustellen, dass sie auf der Weltbühne eine bedeutende Präsenz haben.""Gleichzeitig werden wir uns dafür einsetzen, dass ihre ehrgeizige Forschungsagenda umgesetzt wird und ihre Wirkung verstärkt wird.""Die innovativen ATM-Lehrmethoden von ICN, die Kunst, Technologie und Management miteinander verbinden, waren ein großer Erfolg und haben zu einer weltweiten Anerkennung für die hohe Qualität der Hochschulbildung geführt und werden GEDUs Bestreben, Studierenden auf der ganzen Welt Zugang zu hochwertiger Bildung zu verschaffen, erheblich unterstützen."Die Dekanin der ICN Business School, Professor Florence Legros, begrüßte die Partnerschaft."Diese strategische Partnerschaft mit der GEDU ist ein entscheidender Meilenstein in der Geschichte der ICN Business School", sagte Professor Legros."Mit dieser Partnerschaft rüstet sich das ICN, um seine akademische Exzellenz zu behaupten und seine Entwicklung in einem zunehmend wettbewerbsorientierten globalen Umfeld zu sichern.""Dank der GEDU, einem weltweit anerkannten Marktführer im Bereich der Hochschulbildung, können wir unsere Position unter den weltweit führenden Managementschulen halten und ausbauen, was durch unsere dreifache Akkreditierung untermauert wird: EQUIS, AMBA und AACSB.""Diese Partnerschaft wird uns in die Lage versetzen, unser solides akademisches Modell zu stärken, das auf pädagogischen Innovationen und unserem einzigartigen ATM-Ansatz (Art, Technology, Management) beruht, und gleichzeitig neue Wege für unsere internationale Reichweite zu eröffnen."Informationen zur GEDU:Die Gruppe bietet eine Reihe von Bildungsmöglichkeiten an, die von der K12 bis zu Hochschulabschlüssen, Lehrstellen und Sprachschulen reichen. Das Unternehmen ist in 12 Ländern tätig, darunter in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Deutschland, Frankreich, Spanien, Malta, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Saudi-Arabien und Australien. Ihr Portfolio deckt ein breites Spektrum an Fachgebieten ab und zeichnet sich dadurch aus, dass der Fokus sowohl auf den Anforderungen des Arbeitsmarkts als auch auf dem Erlebnis der Studierenden liegt, um den Wert für die Studierenden zu maximieren.Über ICN:ICN gehört zu den 1 % der Business Schools, die dreifach akkreditiert sind (AACSB, EQUIS, AMBA). Dies garantiert den weltweiten Ruf von für akademische und berufliche Spitzenleistungen.Die internationale Ausrichtung der Schule wurde auch vom französischen Nachrichtenmagazin Le Point (2021) gewürdigt, das das ICN auf Platz 6 setzte. Unsere innovative Lehrmethode, die Kunst, Technologie und Management kombiniert, wird an unseren drei Standorten in Paris, Nancy und Berlin angeboten.Die Schule hat heute 3000 Studenten, von denen 38 % aus dem Ausland kommen, und legt einen starken Schwerpunkt auf internationale Studien. Unser Ziel ist es, den Studierenden eine innovative, transdisziplinäre Ausbildung zu bieten, die sie darauf vorbereitet, verantwortungsvolle Manager zu werden, die mit den Fähigkeiten ausgestattet sind, in einer globalen Geschäftswelt zu arbeiten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2586012/Partnership.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-britische-bildungsgruppe-gedu-erweitert-ihr-portfolio-um-icn-eine-triple-crown-einrichtung-302337547.htmlPressekontakt:MacKenzie Mansell,+44 7951 599394,mmansell@geduservices.comOriginal-Content von: Global Education (GEDU), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175935/5936105