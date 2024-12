Kurz vor dem Wochenende hat der Autobauer Volkswagen eine Einigung im Tarifstreit mit der Gewerkschaft IG Metall erzielt. Der Kompromiss sieht umfassende Eingriffe in das Produktionsnetz vor, zudem fallen bis zum Jahr 2030 mehr als 35.000 Stellen weg. Die gute Nachricht für die Mitarbeiter: Gleichzeitig tritt die Beschäftigungsgarantie wieder in Kraft. Die VW-Aktie kann am Freitagabend weiter zulegen und nimmt Kurs auf die 90-Euro-Marke. Auch wenn keine Standorte unmittelbar geschlossen werden, ...

