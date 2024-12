Krypto News: Cathie Woods bekräftigt ihr Kursziel von 1,5 Mio. US-Dollar pro Bitcoin!

Seit der Fed-Sitzung am Mittwoch hat zwar eine kleine Korrektur eingesetzt, die den Kurs des Bitcoins erstmals seit dem 11. Dezember weit unter 100.000 US-Dollar gedrückt hat, dennoch sind sich alle bekannten Analysten einig darin, dass diese Korrektur lediglich ein kleiner temporärer Rücksetzer ist. Zu diesen Experten gehört auch eine der echten Größen der Finanzelite.

Nämlich die als "Queen der Wall Street" bezeichnete Gründerin von Ark Invest, Cathie Woods. Sie glaubt nach wie vor, dass der Bitcoin schon bald auf 1,5 Mio. US-Dollar pro Coin steigen wird. Damit liegt sie zwar noch immer weit unter den 13 Mio. US-Dollar, die Michael Saylor prognostiziert, aber dennoch würde das eine gigantische Rallye bedeuten.

(Der Kurs des Bitcoins ist seit der Fed-Sitzung in eine vorübergehende Korrektur übergegangen - Quelle: Tradingview.com)

Wird Donald Trump den Bitcoin-Kurs auf über 1,5 Mio. US-Dollar treiben?



Donald Trump war schon im Wahlkampf der große Hoffnungsträger des Kryptomarktes. Und obwohl er noch gar nicht im Amt ist, sind die Erwartungen an seine Präsidentschaft, die am 20. Januar 2025 beginnt, riesig. Das verwundert auch nicht, schließlich hat Trump zahlreiche Vorhaben und Krypto-Projekte angekündigt.

Unter anderem gibt es sogar schon einen Gesetzentwurf für die Einführung der strategischen Bitcoin-Reserve in den Vereinigten Staaten von Amerika. Kein Wunder also, dass auch Cathie Woods auf Trump setzt, zumindest darin, was den Kursverlauf des Bitcoins anbelangt. Denn sie bekräftigte erneut ihre schon öfter ausgesprochene Prognose, dass der Bitcoin unter Donald Trumps Präsidentschaft auf 1,5 Mio. US-Dollar pro Coin ansteigen wird!

BULLISH: Cathie Wood predicts Donald Trump's election could drive private company acquisitions and reaffirms her $1.5M Bitcoin price target. pic.twitter.com/nWyhhZucKJ - Cointelegraph (@Cointelegraph) December 20, 2024

Ein Anstieg auf 1,5 Mio. US-Dollar würde für den Bitcoin einen Kursgewinn von x15 bedeuten. Dafür ist natürlich ein unglaublich starker und anhaltender Bull Run nötig. Da Trumps Präsidentschaft jedoch 4 Jahre andauern wird, ist es durchaus möglich, dass der Bitcoin dieses hohe Kursniveau erreichen kann. Die Chancen standen jedenfalls noch nie so gut dafür wie jetzt, trotz des heutigen Krypto-Crashs. Neben dem Bitcoin haben auch zahlreiche andere Coins gute Chancen auf eine Kursvervielfachung während Donald Trumps Amtszeit. Einer davon ist laut vieler Analysten Flockerz ($FLOCK), der neue Coin des Volkes.

Wie Flockerz seine Community an erste Stelle setzt

Flockerz ist der neue Coin des Volkes. Denn in dem brandneuen Krypto-Projekt, das sich derzeit im ICO befindet, dreht sich alles um die Community. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb ebendiese so schnell wächst und innerhalb weniger Wochen 10.000 Anleger auf X (ehemals Twitter) und Telegram umfasst. Denn bei Flockerz wird die Community in jede Entscheidung des Projekts eingebunden. Das bedeutet, dass jeder einzelne Anleger das volle Mitspracherecht über die künftige Entwicklung des Projekts hat. Doch die Vorteile von Flockerz reichen noch deutlich weiter.

(Bei Flockerz wird die $FLOCK-Community regelmäßig zur Abstimmung gebeten - Quelle: flockerz.com)

Bei Flockerz können Anleger nicht nur abstimmen, sondern erhalten für ihre Stimme sogar noch Token über ein modernes Vote-to-Earn-System. Die erhaltenen Token können Anleger dann entweder in den Staking-Pool geben, der aktuell eine Prämie von über 376 Prozent p.A. bietet oder auch an den Krypto-Börsen verkaufen, sobald der Coin offiziell gelistet wurde. Dann könnte Flockerz sogar laut verschiedener Analysten stark ansteigen, wobei einige eine Kursexplosion um mehr als 2.000 % für möglich halten.

