Dezentraler Memecoin Flockerz wirbt 7,3 Mio. $ für V2E ein: Nächster PUDGY?

Obwohl es am Kryptomarkt zu einer Korrektur kam, lässt das Interesse an dem Vorverkauf des dezentralen Memecoins Flockerz ($FLOCK) nicht nach. So konnte dieser mit seinem Fundraising mittlerweile die Marke von 7,3 Mio. USD überschreiten, da die Investoren überzeugt von dem neuartigen Vote-to-Earn-Verfahren und dem fairen Ansatz des Projekts sind.

Im Unterschied zu dem von Shiba Inus überfluteten Memecoin-Sektor stellt der blaue Vogel mit seinem Propellerhut eine erfrische Abwechslung dar. Zudem ist eine solch positive Entwicklung ein Anzeichen für eine Fortsetzung des Trends, wobei man nun noch früh in Flockerz einsteigen kann.

Betrachtet man einmal mit Pudgy Penguins ($PUDGY) einen der neuesten Memecoins, so konnte dieser rasant eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,51 Mrd. USD erreichen und somit unter die führenden Plätze des Sektors steigen. Ebenso macht sich Flockerz das Narrativ der Vögel zunutze, womit er leichter nach oben fliegen kann.

Im Unterschied zu diesem sorgt Flockerz jedoch für das nützliche Vote-to-Earn-Verfahren sowie eine stärkere Beteiligung an dem Projekt. Daher wollten viele Investoren ein Teil der Flockerz-Bewegung werden und Memecoin-Geschichte schreiben. Deshalb könnte er auch besonders stark aufsteigen.

Noch können die $FLOCK-Coins für einen Preis in Höhe von 0,0064781 USD erworben werden. Allerdings wird das nicht der finale Listungspreis sein und so lassen sich bis zur ersten Notierung noch attraktive Buchgewinne erzielen. Durch die Staking-Rendite werden diese sogar noch einmal erhöht.

Interesse an Flockerz bleibt trotz der Marktkorrektur ungebrochen

Die hawkishe Haltung der amerikanischen Notenbank und ihre Äußerungen über die Bitcoin-Reserve haben bei einigen Investoren für Enttäuschung gesorgt und somit zu einer Korrektur geführt. In diesem Zusammenhang ist BTC sogar wieder unter die wichtige Marke von 100.000 USD gefallen, welche nun wieder zu einem Widerstand geworden ist.

Ebenso haben die übrigen Kryptowährungen durchschnittlich 2,31 % verloren und erreichen jetzt nur noch eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,35 Bil. USD. Noch größer waren die Verluste hingegen bei den Memecoins, welche laut CoinGecko heute 10,8 % ihrer Bewertung verloren haben und noch mit 103,67 Mrd. USD bewertet werden.

Viele führende Memetoken haben enorme Verluste erlitten. Bei Dogecoin waren es über die vergangenen sieben Tage 23,0 %, bei Shiba Inu 24,3 %, bei Pepe 32,3 %, bei Bonk 26,6 % und bei Dogwifhat 32,1 %. Pudgy Penguins ist bisher nicht so lange an den Kryptobörsen verfügbar, hat jedoch allein heute einen Rückgang von 9,1 % verbucht.

Diese konnte schnell auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,51 Mrd. USD kommen und notiert nach dem Rückgang immer noch bei 1,71 Mrd. USD. Der Grund für diesen Erfolg ist die berühmte gleichnamige NFT-Kollektion, welche eine der am höchsten bewerteten und bekanntesten des Marktes und darüber hinaus ist.

Chart von Pudgy Penguins | Quelle: CoinGecko

Während andere Memecoins hohe Verluste erleiden, scheint das aktuelle Umfeld dem Vorverkauf von Flockerz nichts auszumachen. Denn dieser hat allein über die vergangenen drei Tage über 300.000 USD eingeworben.

Schließlich bietet er bis zur ersten Listung an einer Kryptobörse einen Schutz gegenüber Kursverlusten sowie Buchgewinne durch schrittweise Preiserhöhungen und die Staking-Rendite in Höhe von 377 %.

Somit stellt er eine besonders attraktive Alternative zu bereits gelistete Memecoins dar, weil Anleger erst mal die Korrektur des Marktes und eine Bodenbildung abwarten können, was ungefähr mit dem Abschluss des Presales zusammenfallen dürfte. Die nächsten Allzeithochs werden von vielen hingegen erst Mitte nächsten Jahres erwartet.

Innovatives Vote-to-Earn-Verfahren könnte für $FLOCK 25x ermöglichen

Das Team von Flockerz will mit ihrem neuartigen Vote-to-Earn-Verfahren auf dem Kryptomarkt Geschichte schreiben. Denn die Gemeinschaft soll so viel Macht über das Projekt erhalten, wie es bisher nicht gesehen wurde. Daher ist auch das Resultat besonders spannend und allein deswegen schon ein kleines Investment wert.

Deswegen ist auch zu erwarten, dass Flockerz als Innovator für eine große Aufmerksamkeit und Viralität sorgen kann, wie es bereits jetzt schon beobachtet wird. Denn viele namhafte Kryptomedien und bekannte Analysten wie ClayBro haben dieses bereits gelobt. Dieser geht sogar von einem Potenzial von 25x aus.

Außerdem tritt es in die Fußstapfen von Bitcoin, da nur die wenigsten Coins wirklich dezentral sind. Flockerz will die Dezentralisierung hingegen sogar noch einen Schritt weitertreiben, was es besonders spannend und originell macht. Denn es wird zeigen, wie gut die Schwarmintelligenz sowie Bündelung von Kapital, Expertise und Motivation einer Gemeinschaft von systemisch Unterdrückten funktionieren kann.

Schließlich erhalten anstelle von egoistischen Individuen von den meisten zentralistischen Projekten stattdessen die Tokeninhaber die Kontrolle, die auch ein Interesse an dem langfristigen Bestehen und Erfolg haben. Somit kann für eine größere Nachhaltigkeit auf dem Memecoin-Markt gesorgt werden.

Durch die stärkere Einbeziehung der Gemeinschaft wird wiederum deren Motivation gesteigert, was zudem durch die dadurch verdienten Belohnungen sogar noch einmal verstärkt wird. Im Unterschied dazu handelt es sich bei $PUDGY lediglich um eine virtuelle Gedenkmünze, die bisher nicht einmal mit Kupferprägungen mithalten kann.

Außerdem soll der Sektor der Memecoins mithilfe von Flockerz in ein Zeitalter der Fairness gebracht werden, wobei es auf Wunsch der Gemeinschaft auch für andere Memetoken oder sogar ganze Memecoin-Launchpads wie Pepe Pump Pad angeboten werden kann, um somit deren Attraktivität für die Gemeinschaft zu steigern.

Dieser spannenden Bewegung können sich Interessierte nun noch besonders früh anschließen und ihr Flocktopia bauen, wobei theoretisch sogar ein eigenes Land wie Liberland denkbar wäre. Dabei ist Flockerz hauptsächlich durch die Kreativität beschränkt. Ebenso sind incentivierte Umfragen, DeFi, GameFi und mehr denkbar.

Erfolgt bald eine Listung des $FLOCK-Coins auf Binance?

In der Vergangenheit haben die Listungen von Kryptobörsen viele Kryptowährungen schnell in die Höhe schießen lassen. Insbesondere hat sich eine Notierung des größten zentralen Handelsplatzes Binance dabei als außerordentlich vorteilhaft erwiesen.

So kommt die Exchange auf ein tägliches Handelsvolumen von derzeit 58,89 Mrd. USD und 18,12 Mio. wöchentliche Besucher. Somit kann ein neuer Coin schnell von den vielen Anlegern und der hohen Liquidität der Börse profitieren. Dies haben wiederum Newstrader erkannt, welche die Coins dann noch zusätzlich an diesen Tagen in die Höhe treiben, da nicht wenige von ihnen auf diese Weise reich geworden sind.

Beispiele für solche Listungen sind die Memecoins MooDeng und First Neiro on Ethereum, welche Bewertungen von 1,19 Mrd. USD und 660 Mio. USD erreicht haben. Daher ist dieses Phänomen auch als der Binance-Effekt bekannt, der zum Stars-Effekt hinzukommt. Durch diese Listungen konnten laut Ren & Heinrich die Preise um mindestens 41 % und innerhalb der kommenden 30 Tage um 73 % steigen.

Binance-Effekt bei verschiedenen Kryptowährungen | Quelle: Coinmonks

Auch wenn bisher noch keine genauen Details darüber bekannt sind, könnte eine Binance-Listung einen ähnlichen Einfluss auf den $FLOCK-Coin haben. Somit wären auch die von ClayBro prognostizierten 25x denkbar.

Noch können Interessierte sie mit einem Rabatt über die Website im Presale kaufen. Dabei werden die Kryptowährungen ETH, BNB, USDT und mit Bankkarte auch Fiatwährungen akzeptiert.

Eine Alternative stellt die Teilnahme über die Best Wallet dar, welche einen höheren Schutz und umfangreiche Funktionalitäten sowie weitere Vorteile für den $FLOCK-Presale bietet. Diese finden Sie wie gewohnt im Google Play Store sowie Apple App Store.

Das Team von Flockerz legt nicht nur Wert auf Fairness, sondern ebenso auf die Sicherheit. Deshalb wurden Coinsult und SolidProof mit der Überprüfung des Codes beauftragt. Bisher konnten keine schwerwiegenden Sicherheitsprobleme identifiziert werden, was die langfristige Perspektive weiter stärkt.

Weitere Informationen über Flockerz erhalten Sie schnell über X und Telegram sowie natürlich das Whitepaper auf der offiziellen Website.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.