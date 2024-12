Die Düsseldorfer Rüstungsschmiede Rheinmetall verzeichnet einen bedeutenden Erfolg mit neuen Bundeswehr-Aufträgen im Gesamtwert von 1,7 Milliarden Euro. In Zusammenarbeit mit den Partnern Blackned und KNDS wird das Unternehmen umfangreiche IT-Systeme in die Fahrzeug- und Plattformsysteme der Landstreitkräfte integrieren. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zur aktuellen Börsensituation, bei der die Rheinmetall-Aktie am Freitag Verluste hinnehmen musste und zeitweise unter die 610-Euro-Marke rutschte.

Aktuelle Börsenentwicklung

Im XETRA-Handel verzeichnete das Papier einen Rückgang von 1,8 Prozent auf 609,00 Euro, konnte sich aber knapp über der wichtigen 600-Euro-Marke halten. Trotz der momentanen Kursschwäche zeigen die Fundamentaldaten des Unternehmens eine positive Tendenz: Im vergangenen Quartal konnte Rheinmetall den Umsatz um 39,53 Prozent auf 2,45 Milliarden Euro steigern, während sich das Ergebnis je Aktie auf 3,11 Euro verbesserte.

