Verde Clean Fuels, Inc. ("Verde" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: VGAS) gab heute den Abschluss eines Aktienkaufvertrags mit Cottonmouth Ventures, LLC ("Cottonmouth" und zusammen mit dem Unternehmen die "Parteien"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Diamondback Energy, Inc. ("Diamondback") (NASDAQ: FANG), über eine Eigenkapitalinvestition von Cottonmouth in Höhe von 50 Millionen US-Dollar in Verde bekannt. Die Investition besteht aus dem Kauf von 12,5 Millionen Aktien der Klasse A von Verde zu einem Kaufpreis von 4,00 USD pro Aktie. Der Abschluss der Investition wird voraussichtlich im ersten Quartal 2025 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Nach Abschluss der Transaktion wäre dies die zweite Investition von Cottonmouth in Verde in den letzten zwei Jahren, was einer Gesamtinvestition von 70 Millionen US-Dollar entspricht und Cottonmouth zum zweitgrößten Aktionär von Verde macht.

"Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Diamondback weiter auszubauen und unsere Pläne zur Einführung unserer Technologie durch die Entwicklung kommerzieller Produktionsanlagen voranzutreiben. Diamondback ist ein strategischer Industriepartner, der an vorderster Front steht, wenn es darum geht, nachhaltige Betriebsverfahren auf dem Ölfeld einzuführen und den allgemeinen Übergang zu sauberer Energie zu unterstützen. Diese Investition ist ein Ausdruck des Vertrauens in unsere Technologie, von der wir glauben, dass sie das Potenzial hat, wirtschaftliche und ökologische Bedenken im Permbecken und anderen durch Pipelines eingeschränkten Becken zu mindern, in denen das Abfackeln und die Verschwendung von Erdgas eine große Herausforderung darstellen", sagte Ernest Miller, CEO von Verde.

Es wird erwartet, dass die Erlöse aus der Investition für die Weiterentwicklung und den Bau potenzieller Erdgas-zu-Benzin-Produktionsanlagen im Permbecken und für andere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die geplanten Anlagen, die von den Parteien gemeinsam entwickelt werden sollen, würden vollständig raffiniertes Benzin unter Verwendung des patentierten (STG+®) Verfahrens von Verde aus dem zugehörigen Erdgas-Rohstoff herstellen, der von den Betrieben von Diamondback im Permbecken geliefert wird.

Mit Abschluss der Investition wird Verde seinen Vorstand auf acht Mitglieder erweitern und ein neues Vorstandsmitglied ernennen, das von Cottonmouth benannt wird. Cottonmouth ist auch berechtigt, einen Beobachter in den Vorstand des Unternehmens zu entsenden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Das Angebot und der Verkauf der in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaats registriert, und sie dürfen, sofern keine solche Registrierung vorliegt, in den Vereinigten Staaten nur gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden Gesetze der Bundesstaaten angeboten oder verkauft werden.

Über Verde Clean Fuels, Inc.

Verde ist ein Unternehmen für saubere Kraftstoffe, das sich auf den Einsatz seiner innovativen und proprietären Technologie zur Verarbeitung flüssiger Kraftstoffe durch die Entwicklung kommerzieller Produktionsanlagen konzentriert. Der Syngas-to-Gasoline-Plus-Prozess (STG+®) von Verde wandelt Synthesegas, das aus verschiedenen Rohstoffen (einschließlich Biomasse oder gestrandetem oder abgefackeltem Erdgas) gewonnen wird, in vollständig fertige flüssige Kraftstoffe um, die keine zusätzliche Raffination erfordern, wie z. B. Reformulated Blend-stock for Oxygenate Blending ("RBOB")-Benzin.

Weitere Informationen finden Sie unter www.verdecleanfuels.com.

Über Diamondback Energy, Inc.

Diamondback Energy ist ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen mit Hauptsitz in Midland, Texas, das sich auf die Erschließung unkonventioneller Onshore-Öl- und Erdgasreserven im Permbecken konzentriert. Das Unternehmen hat sich zu höchster betrieblicher Effizienz und Umweltverantwortung verpflichtet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.diamondbackenergy.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über gegenwärtige oder historische Fakten, die hierin enthalten sind, in Bezug auf die Erwartungen von Verde und die zukünftige finanzielle Leistung sowie die Strategie, die zukünftigen Geschäftstätigkeiten, die Finanzlage, die Aussichten, die Pläne und die Ziele des Managements von Verde sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über den erwarteten Abschluss der Investition und die beabsichtigte Verwendung der daraus resultierenden Erlöse. Wenn die Wörter "könnte", "sollte", "wird", "kann", "konzentriert", "glauben", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "erwarten", "planen", "Ziel", "Projekt", "entworfen", "vorgeschlagen", "potenziell" sowie die Verneinungen dieser Begriffe und andere ähnliche Ausdrücke in diesem Dokument verwendet werden, einschließlich mündlicher Erklärungen in diesem Zusammenhang, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche identifizierenden Wörter enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Verde-Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und auf den derzeit verfügbaren Informationen über das Ergebnis und den Zeitpunkt zukünftiger Ereignisse. Sofern nicht anderweitig durch geltendes Recht vorgeschrieben, lehnt Verde jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die alle ausdrücklich durch die Aussagen in diesem Abschnitt eingeschränkt sind, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments widerzuspiegeln. Verde weist Sie darauf hin, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und von denen viele außerhalb der Kontrolle von Verde liegen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: das Risiko, dass eine oder mehrere Abschlussbedingungen nicht erfüllt werden; das Versäumnis, die erwarteten Vorteile der Investition zu realisieren; allgemeine wirtschaftliche, finanzielle, rechtliche, politische und geschäftliche Bedingungen und Veränderungen auf in- und ausländischen Märkten; das Versäumnis, seine erste kommerzielle Einrichtung zu entwickeln, sei es aufgrund der Unfähigkeit, die erforderliche Finanzierung zu erhalten oder aus einem anderen Grund; das Versäumnis, eine zusätzliche kommerzielle Einrichtung zu entwickeln, aus welchem Grund auch immer; die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Geschäftsstrategie von Verde und dem Zeitpunkt eines geschäftlichen Meilensteins; die Fähigkeit von Verde, im Zusammenhang mit zukünftigen Transaktionen Finanzmittel zu erhalten; und die Auswirkungen des Wettbewerbs auf die Geschäftsstrategie von Verde. Sollten eines oder mehrere der hier beschriebenen Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse und Pläne erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten abweichen. Es können zusätzliche Risiken bestehen, die Verde derzeit nicht bekannt sind oder die Verde derzeit für unwesentlich hält und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die sich auf die Erwartungen und Prognosen von Verde auswirken können, finden Sie in den von Verde bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen. Die SEC-Unterlagen von Verde sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov öffentlich zugänglich.

