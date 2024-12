Die Tesla-Aktie verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Rückgang von 3,1 Prozent auf 422,50 USD an der NASDAQ. Dieser Kursrückgang erfolgte trotz beeindruckender Geschäftszahlen aus dem vergangenen Quartal, in dem der Elektroautohersteller einen Umsatzanstieg von 7,85 Prozent auf 25,18 Milliarden USD verbuchen konnte. Das Unternehmen übertraf dabei die Erwartungen mit einem Gewinn pro Aktie von 0,68 USD, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal (0,58 USD) darstellt.

Analysten-Prognosen und Kurspotenzial

Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Marktexperten ein Ergebnis je Aktie von 2,42 USD. Besonders interessant ist der Blick auf das Kurspotenzial: Vom aktuellen Niveau bis zum 52-Wochen-Hoch von 488,50 USD besteht ein möglicher Aufwärtsspielraum von über 15 Prozent. Die nächsten wichtigen Unternehmenszahlen werden für den 22. Januar 2025 erwartet, die weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung geben werden.

