Vancouver; BC - 15. November 2024 - Spanish Mountain Gold Ltd. ("Spanish Mountain Gold" oder das "Unternehmen") (TSX-V: SPA - WKN: A0YJQF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 22. Oktober, 24. Oktober, 31. Oktober 2024 und 14. November 2024 die zuvor angekündigte vermittelte "Best-Efforts"-Privatplatzierung (die "vermittelte Platzierung") und die nicht vermittelte Privatplatzierung (die "nicht vermittelte Platzierung", zusammen mit der vermittelten Platzierung die "Platzierungen") für einen Bruttoerlös von insgesamt 8.300.000 CAD abgeschlossen hat.

Im Rahmen des vermittelten Angebots erzielte das Unternehmen einen Bruttoerlös von 7.500.000 CAD, der die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption des Agenten (wie hierin definiert) beinhaltet. Im Rahmen des vermittelten Angebots gab das Unternehmen 20.553.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 0,135 CAD pro Einheit (der "Einheitspreis") aus (einschließlich 2.034.481 Einheiten, die im Rahmen der Ausübung der Mehrzuteilungsoption des Agenten ausgegeben wurden), 18.118.000 Flow-Through-Aktien des Unternehmens (jeweils eine "FT-Einheit") zu einem Preis von 0,155 CAD pro FT-Einheit (einschließlich 1.988.965 FT-Einheiten, die gemäß der Ausübung der Mehrzuteilungsoption des Agenten ausgegeben wurden) und 9.585.0 00 FT-Einheiten, die an gemeinnützige Käufer verkauft wurden (jeweils eine "Charity FT-Einheit" und zusammen mit den Einheiten und FT-Einheiten die "angebotenen Wertpapiere"), zu einem Preis von 0,20 CAD pro Charity FT-Einheit (einschließlich 2.085.000 Charity FT-Einheiten, die gemäß der Ausübung der Mehrzuteilungsoption des Agenten ausgegeben wurden). Im Rahmen des Non-Brokered Offering erzielte das Unternehmen durch die Ausgabe von 5.925.926 Einheiten zum Einheitspreis einen Bruttoerlös von ca. 800.000 CAD.

Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem (1) Stammaktien-Kaufwarrant (jeweils ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer (1) zusätzlichen Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 0,18 CAD pro Warrant-Aktie, jederzeit am oder vor dem 15. November 2026. Jede FT-Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie, die als "Flow-Through-Aktie" im Sinne des Income Tax Act (Canada) (das "Income Tax Act") ausgegeben wird (jeweils eine "FT-Aktie"), und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant (jeder ganze Warrant ein "FT-Einheiten-Warrant"). Jeder FT-Einheits-Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer (1) zusätzlichen Stammaktie (eine "FT-Einheits-Warrant-Aktie") zu einem Preis von 0,23 CAD pro FT-Einheits-Warrant-Aktie, jederzeit am oder vor dem 15. November 2026. Jede Charity FT Unit besteht aus einer FT-Aktie und einem Warrant, die jeweils zum Erwerb einer Warrant-Aktie zu einem Preis von 0,18 CAD pro Warrant-Aktie zu einem beliebigen Zeitpunkt am oder vor dem 15. November 2026 berechtigen.

Red Cloud Securities Inc. (der "Agent") fungierte als alleiniger Agent und Bookrunner im Zusammenhang mit der vermittelten Emission. Als Gegenleistung für seine Dienstleistungen im Rahmen der vermittelten Emission erhielt der Agent Barprovisionen und Beratungsgebühren in Höhe von insgesamt 419.220 CAD sowie 2.678.366 nicht übertragbare Makler-Warrants (die "Broker Warrants"). Darüber hinaus erhielt der Vermittler im Zusammenhang mit dem nicht vermittelten Angebot eine Barberatungsgebühr in Höhe von 24.000 CAD und 177.777 vermittelte Warrants. Jeder vermittelte Warrant kann jederzeit am oder vor dem 15. November 2026 für eine Stammaktie zum Einheitspreis ausgeübt werden. Darüber hinaus zahlte das Unternehmen im Zusammenhang mit den Angeboten eine Vermittlungsprovision in Höhe von 27.000 US-Dollar an einen unabhängigen Vermittler.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Anforderungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions ("NI 45-106") wurden die im Rahmen der vermittelten Platzierung ausgegebenen Einheiten und Charity FT-Einheiten (zusammen die " LIFE-Wertpapiere) gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung durch börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106 Käufern mit Wohnsitz in den Provinzen Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario und Saskatchewan (die "kanadischen Angebotsjurisdiktionen") angeboten. Die LIFE-Wertpapiere sind gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung für kanadische Käufer sofort frei handelbar.

Die im Rahmen des vermittelten Angebots ausgegebenen FT-Einheiten (die "Non-LIFE Securities") wurden in den kanadischen Angebotsjurisdiktionen im Rahmen der Ausnahmen für "akkreditierte Investoren" und "Mindestanlagebeträge" gemäß NI 45-106 angeboten. Die Wertpapiere des Unternehmens, die aus dem Verkauf dieser Non-LIFE Securities ausgegeben werden können, unterliegen einer viermonatigen Sperrfrist, die am 17. März 2025 endet, in Übereinstimmung mit der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Die vermittelte und die nicht vermittelte Emission unterliegen der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Das Unternehmen beabsichtigt, die aus den Emissionen erzielten Erlöse zur Finanzierung des allgemeinen Betriebskapitals, zur Durchführung einer neuen vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung, zur Durchführung zusätzlicher Explorationsbohrungen auf dem Goldprojekt Spanish Mountain und auf dem Grundstück sowie zur Durchführung zusätzlicher Explorationsbohrungen auf dem Goldprojekt Spanish Mountain und auf dem Grundstück zur Erkundung von Zielen und zur Erweiterung des Verständnisses der dortigen Mineralvorkommen zu verwenden. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der FT-Aktien wird für "kanadische Explorationsausgaben" gemäß Definition in Unterabschnitt 66.1(6) des Income Tax Act und "Flow-Through-Bergbauausgaben" gemäß Definition in Unterabschnitt 66.1(6) des Income Tax Act verwendet. Auf diese Bruttoerlöse wird gegenüber den Käufern der FT-Einheiten und der Charity-FT-Einheiten mit einem Stichtag spätestens zum 31. Dezember 2024 verzichtet, und zwar in einer Gesamthöhe von nicht weniger als dem Gesamtbetrag der Bruttoerlöse aus der Ausgabe der FT-Aktien.

Insider des Unternehmens beteiligten sich an der vermittelten Emission für etwa 592.237 CAD, und diese an Insider ausgegebenen Einheiten unterliegen gemäß den geltenden Richtlinien der TSX Venture Exchange einer viermonatigen Haltefrist. Die Ausgabe von Einheiten an Insider gilt als "Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne des Multilateralen Instruments 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen ("MI 61-101"). Das Unternehmen beruft sich auf Ausnahmen von den formellen Bewertungsanforderungen von MI 61-101 gemäß Abschnitt 5.5(a) und den Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre von MI 61-101 gemäß Abschnitt 5.7(1)(a) in Bezug auf eine solche Insiderbeteiligung, da der Marktwert der Transaktion, soweit sie interessierte Parteien betrifft, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung oder zugunsten von US-Personen nur nach vorheriger Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf von Wertpapieren dar. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten muss mittels eines Prospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und die Geschäftsführung sowie Finanzberichte enthält. "Vereinigte Staaten" und "US-Person" haben die jeweilige Bedeutung, die ihnen in der Verordnung S des US-Wertpapiergesetzes zugewiesen wird.

Über Spanish Mountain Gold

Spanish Mountain Gold Ltd. konzentriert sich darauf, sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Spanish Mountain in Richtung der Errichtung der nächsten Goldmine im Cariboo Gold Corridor in British Columbia voranzutreiben. Wir führen eine integrierte Whittle Enterprise Optimization durch, um die potenziell wertvollsten Verbesserungen zu identifizieren und gleichzeitig das Verständnis für die hochgradigen geologischen Kontrollen und die damit verbundenen Bohrziele zu verbessern, die die Goldressource aufwerten und erweitern könnten. Wir sind bestrebt, in den Beziehungen zu den Gemeinden und den Ureinwohnern eine führende Rolle zu spielen, indem wir Technologien und Innovationen einsetzen, um die grünste" Goldmine in Kanada zu errichten. Das unermüdliche Streben nach besserem Gold bedeutet, dass wir nach neuen Wegen suchen, um optimale finanzielle Ergebnisse zu erzielen, die sicherer sind, die Umwelt so wenig wie möglich belasten und sinnvolle Nachhaltigkeit für die Gemeinden schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens: www.spanishmountaingold.com.

Im Namen des Unternehmens:

Peter Mah

President, Chief Executive Office and Director

Spanish Mountain Gold Ltd.

Für weitere Informationen:

Suzette N Ramcharan

+1 604 601-3651

info@spanishmountaingold.com

Rechtliche Hinweise

Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "schätzen", "prognostizieren", "glauben", "antizipieren", "beabsichtigen", "erwarten", "planen", "vorhersagen", "können" oder "sollten" sowie die Verneinung dieser Wörter oder Variationen davon oder eine vergleichbare Terminologie verwendet werden, sollen damit zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet) gekennzeichnet werden. Obwohl das Unternehmen aufgrund der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer als angemessen erachteter Faktoren davon ausgeht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht auf sie verlassen, da die Parteien keine Gewähr dafür übernehmen können, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus den Angeboten und den Erhalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Solche Aussagen und Informationen spiegeln die aktuelle Sichtweise des Unternehmens wider. Es gibt Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Es gibt eine Reihe wichtiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen angegebenen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Währungsschwankungen; begrenzte Geschäftshistorie; Störungen oder Veränderungen auf den Kredit- oder Wertpapiermärkten; Ergebnisse der Betriebsaktivitäten und der Entwicklung von Projekten; Projektkostenüberschreitungen oder unerwartete Kosten und Ausgaben; sowie allgemeine Entwicklungs-, Markt- und Branchenbedingungen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf ihre Wertpapiere oder ihre jeweiligen Finanz- oder Betriebsergebnisse (soweit zutreffend) zu kommentieren.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht erschöpfend ist. Wenn sich Investoren und andere bei ihren Entscheidungen auf die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens stützen, sollten sie die oben genannten Faktoren und andere Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die im vorstehenden Absatz genannten wesentlichen Faktoren nicht dazu führen werden, dass diese zukunftsgerichteten Informationen wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Die Liste dieser Faktoren ist jedoch nicht erschöpfend und kann sich ändern. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Annahmen das tatsächliche Ergebnis solcher Posten oder Faktoren widerspiegeln. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar und können sich daher nach diesem Datum ändern. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Gesetzen erforderlich.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77900Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77900&tr=1



