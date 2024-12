EQS-Ad-hoc: PSI Software SE / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung

PSI veräußert den Geschäftsbereich Mobility



21.12.2024 / 00:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, 21. Dezember 2024 - Die PSI Software SE, Berlin, veräußert 100 % der Geschäftsanteile am Tochterunternehmen PSI Transcom GmbH, in dem die wesentlichen Teile des Geschäftsbereichs Mobility konzentriert sind, an die Altamount Software GmbH, eine zur CHAPTERS Group AG gehörende Beteiligungsplattform. Die PSI Transcom GmbH ist ein Softwareanbieter mit rund 100 Beschäftigten und einem Fokus auf Mobilitätslösungen für optimale Personal- und Fahrzeugverfügbarkeit in Verkehrsunternehmen. PSI setzt mit diesem Schritt die Fokussierung auf industrielle Software für die Bereiche Netz- und Energiemanagement, Prozessindustrie und Stahl, Diskrete Fertigung sowie Logistik fort.



Der Vorstand der PSI hat im Rahmen der Strategie PSI Reloaded angekündigt, eine aktive Portfoliostrategie zu betreiben. Damit wird die Grundlage für langfristiges Umsatz- und Ergebniswachstum gelegt sowie konsequente Kapitalallokation erreicht.



Der Vorstand der PSI dankt sowohl den Beschäftigten wie auch dem Management Team der PSI Transcom GmbH für die langjährige Loyalität und den Einsatz für die PSI. Er wird die Altamount Software GmbH mit allen Kräften dabei unterstützen, den Geschäftsbereich Mobility vollständig zu übernehmen.



Durch die Integration der PSI Transcom GmbH in die Beteiligungsplattform der CHAPTERS Group ergeben sich für Kunden und Beschäftigte attraktive, neue Perspektiven für nachhaltiges Wachstum.



Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern und Industrie. Als unabhängiger Softwarehersteller mit über 2.300 Beschäftigten ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Mobilität und Produktion sorgen. Die innovativen Branchenprodukte können vom Kunden selbst oder in der Cloud betrieben werden. www.psi.de



Kontakt:



PSI Software SE

Karsten Pierschke

Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation

Dircksenstraße 42-44

10178 Berlin

Deutschland



Tel. +49 30 2801-2727

E-Mail: KPierschke@psi.de



Ende der Insiderinformation



