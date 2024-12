Solana News: So stark dominiert SOL schon den Kryptomarkt

In einem beeindruckenden Tempo hat sich Solana auf dem Kryptomarkt etabliert und bereits in vielen Bereichen die führende Position eingenommen. Um welche es sich dabei handelt und wie sie sich im Verhältnis zu ihren Konkurrenten in einigen der wichtigsten Bereiche wie DeFi, dApps, NFTs und Stablecoins entwickelt hat, wird im Folgenden vorgestellt.

Etablierung von Solana im DeFi-Bereich

Im DeFi-Bereich belegt Solana mit einem TVL in Höhe von 20,55 Mrd. USD den zweiten Platz nach Ethereum mit seinen 172,28 Mrd. USD, was nur etwas mehr als ein Achtel der verwahrten Assets entspricht. Dennoch erzielt SOL doppelt so viel wie Bitcoin und die BSC.

Besonders schwach ist Solana jedoch bei der Anzahl der DeFi-Protokolle aufgestellt. Denn in dieser Hinsicht kommt sie nur auf 187, womit die Blockchain lediglich auf dem 9. Platz liegt. Zudem entspricht es nur einem Bruchteil viele anderer Chains inklusive Base, das schon ein Vielfaches dessen hat. Ethereum hat sogar allein 1.257 und somit das Sechsfache.

Blockchain-Platzierung im DeFi-Bereich | Quelle: DeFiLlama

Dennoch hat die hohe Aktivität auf der Solana-Blockchain dazu geführt, dass sie über die vergangenen 30 Tage ein DEX-Volumen von 136,16 Mrd. USD erreicht hat, was 42,39 % mehr als die 95,62 Mrd. USD von Ethereum und mehr als das Doppelte von Base mit 53,98 Mrd. USD ist.

Allerdings fielen die Gebühreneinnahmen von Solana mit 91,94 Mio. USD über die vergangenen 30 Tage weniger als halb so hoch als die 185,55 Mio. USD von Ethereum aus, welches außerdem durch seine Layer-2s Einnahmen erwirtschaftet. Dennoch hat die SOL-Chain in der letzten Zeit deutlich aufgeholt und im November sogar Ethereum für rund zwei Wochen überholt.

Etablierung von Solana im dApp-Bereich

Aber auch im Bereich der dezentralen Anwendungen ist Solana derzeit mit seinen Angeboten führend bei der Anzahl der täglichen Nutzer. So lagen diese über die vergangenen 30 Tage bei 101,37 Mio. Wallets, was rund das Dreifach des nächsten Platzes NEAR ist, das auf 34,44 Mio. kommt, sowie mehr als das Sechsfache von Base mit seinen 15,7 Mio. in dieser Zeit.

Allerdings handelt es sich bei diesen Nutzern nicht nur um stille und tatenlose Beobachter. Stattdessen sind sie auch im Solana-Ökosystem aktiv, welches im Monatsvergleich mit 660,58 Mio. Transaktionen die Führung übernommen hat. Zudem ist es mehr als das Dreifache des Zweitplatzierten opBNB von Binance und NEAR, was ungefähr genauso viel erzielt.

Blockchain-Platzierung im dApp-Bereich nach UAW | Quelle: DappRadar

Diese Leistung von Solana ist bemerkenswert, da die Blockchain mit 387 dApps auf deutlich weniger als der Marktführer in dieser Hinsicht - BSC - mit seinen 5.578 dApps sowie Ethereum mit 4.881 und sogar Base mit 503 kommt. Somit hat Solana noch einiges nachzuholen, was die Nachfrage dann sogar noch deutlich weiter steigern kann.

Dementsprechend niedrig fällt auch das dApp-Volumen aus, welches derzeit nur bei 11,08 Mrd. USD liegt, was nur rund 5 % von dem ersten Platz Ethereum mit seinen 201,88 Mrd. USD entspricht. Aber auch die ETH-L2 Arbitrum erzielt in dieser Hinsicht mit 51,5 Mrd. USD noch immer das Fünffache, BNB Smart Chain rund das Vierfache und Base das 3,6-fache.

Etablierung von Solana bei den Stablecoins

Blockchain-Platzierung im Stablecoin-Bereich nach Transaktionsgröße | Quelle: Visa und Allium

Ebenso ist SOL führend bei dem Transaktionsvolumen der Stablecoins, welche über den vergangenen Monat bei 206,41 Mio. USD lagen, während der zweite Platz BNB 76,16 Mio. USD und der Dritte Tron 68,25 Mio. USD erreichten. Dennoch ist Tron weiterhin mit 31,59 Mio. Transaktionen vor BNB mit 21,71 Mio. und dann erst Solana mit 8,02 Mio. führend.

Etablierung von Solana bei den NFTs

Blockchain-Platzierung im NFT-Bereich | Quelle: CryptoSlam

Im Bereich der NFTs hat Solana über die vergangenen 30 Tage bei der Anzahl der Transaktionen mit 1.289.880 die Führung unter den Chains von Crypto Slam übernommen. Ethereum kam in dieser Zeit ohne seine Layer-2s nur auf 650.224 Txns. Dennoch ist das Volumen auf der ETH-Chain noch immer 4,8-mal so hoch wie die 97,53 Mio. USD auf Solana in diesem Zeitraum.

Diese Solana-Schwachstelle sollten Investoren kennen

Aufgrund des großen Erfolgs der Solana-Blockchain ist die Nachfrage jedoch so hoch, dass es zu Überlastungsproblemen gekommen ist. Deshalb wurden zeitweise mehr als 70 % der Transaktionen nicht ausgeführt, wobei es trotz unterschiedlicher Maßnahmen noch immer rund die Hälfte sind.

