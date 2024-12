Der chinesische Versicherungskonzern China Pacific Insurance verzeichnete am 20. Dezember einen Kursrückgang von 0,67 Prozent auf 2,98 EUR an den europäischen Börsen. Im breiteren Kontext zeigt sich der Versicherungsriese jedoch robust: Die Aktie konnte im vergangenen Monat ein Plus von 0,34 Prozent verbuchen und liegt derzeit 49,83 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief.

Fundamentaldaten signalisieren solide Position

Mit einer Marktkapitalisierung von 8,3 Milliarden EUR präsentiert sich das Unternehmen in stabiler Verfassung. Die aktuellen Bewertungskennzahlen, darunter ein KUV von 0,03 und ein KCV von 0,06, deuten auf eine konservative Bewertung des Versicherungskonzerns hin. Der Finanzdienstleister, der sich auf Lebens-, Kranken- und Sachversicherungen spezialisiert hat, untermauert damit seine Position im chinesischen Versicherungsmarkt.

