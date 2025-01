Der steile Anstieg der US-Anleiherenditen ist ein Warnsignal an den Finanzmärkten. Das letzte Mal als die Renditen so stark stiegen, kam es zu einem Mini-Crash an den Aktienmärkten. Experten befürchten, dass die Aktienmärkte ihre jüngste Korrektur ausbauen könnten, da sich die Anleiherenditen einem Niveau nähern, das in den letzten Jahren für Aktien schmerzhaft war. Eine ...

