Die JDE Peet's Aktie verzeichnet in den letzten Handelstagen einen signifikanten Abwärtstrend. Der aktuelle Kurs von 16,30 Euro (Stand: 20. Dezember) spiegelt einen Tagesverlust von 1,18 Prozent wider. Besonders bemerkenswert ist der starke Rückgang im letzten Monat, in dem das Papier des Kaffee- und Teekonzerns 13,14 Prozent an Wert einbüßte. Mit einer Marktkapitalisierung von 8,1 Milliarden Euro bleibt JDE Peet's dennoch einer der größten Player im globalen Getränkemarkt.

Dividendenzahlung steht bevor

Für Anleger steht am 22. Januar 2024 die nächste Schlussdividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie an. Diese Ausschüttung entspricht der Zwischendividende, die bereits im Juli 2024 gezahlt wurde, und unterstreicht die Kontinuität der Dividendenpolitik des Unternehmens.

