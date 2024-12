© Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die KI-Suchmaschine Perplexity hat in einer Finanzierungsrunde 500 Millionen US-Dollar eingesammelt, zu einer Bewertung von 9 Milliarden US-Dollar. Mit großen Kooperationen will das Start-Up Platzhirsch Google angreifen.Die neue Milliardenbewertung ist dreimal so hoch wie noch im Juni. Noch im April lag der Unternehmenswert bei 1 Milliarde, ehe SoftBank durch eine Investition die Bewertung auf 3 Milliarden katapultierte. Das meldeten die Financial Times und Bloomberg unter Berufung auf Insiderquellen. Die Finanzierung wurde maßgeblich vom US-Fonds Institutional Venture Partners angeführt, unterstützt von Alt-Investoren wie Nvidia und B Capital. 6 Richtige für 2025: Das Börsenjahr 2025 …