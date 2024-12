Die Arthur J Gallagher Aktie verzeichnete am 21. Dezember 2024 einen positiven Handelstag mit einem Kursanstieg von 1,46 Prozent auf 283,15 USD. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert vor dem Hintergrund der jüngsten Monatsbilanz, die einen Rückgang von 9,82 Prozent aufweist. Trotz der kurzfristigen Schwankungen zeigt sich der Versicherungsmakler im Jahresvergleich mit einem Plus von 28,70 Prozent weiterhin in robuster Verfassung.

Dividendenkontinuität bestätigt

Das Unternehmen setzt seine stabile Dividendenpolitik fort und zahlte im Dezember 2024 erneut eine Quartalsdividende von 0,60 USD aus. Mit einer Marktkapitalisierung von 67,8 Milliarden EUR gehört der globale Versicherungsmakler zu den Schwergewichten der Branche.

