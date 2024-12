Krypto News: Experte erwartet gigantische Chancen in 2025

Kryptowährungen entwickelten sich übergeordnet in 2024 stark. Mit mehreren Allzeithochs beim Bitcoin brachte insbesondere das historisch starke Schlussquartal Momentum zurück. Angetrieben vom Wahlsieg Donald Trumps gab es zuletzt kein Halten mehr. Auch die aktuelle Abkühlung scheint gewöhnlich. Denn Rücksetzer gehören zu jedem Bullenmarkt. Nun sehen Experten in ihrem Krypto-Ausblick für 2025 weiterhin große Chancen in einem vielseitigen Markt. Was steckt hinter diesen Mega-Chancen der Analysten?

Neues Zeitalter dank Krypto? Hashdex-Experte sieht Mega-Chancen

Die Analysten von Hashdex erwarten für das Jahr 2025 einen erheblichen Schub für die Krypto-Industrie, getragen von einer neuen Ära des Internets. Dies bezeichnen die Experten als das "Read-Write-Own"-Zeitalter. Dieser Begriff beschreibt den Übergang zu einem dezentralisierten digitalen Ökosystem, in dem Blockchain-Technologien individuelle Daten- und Vermögenswerte im digitalen Space ermöglichen und hier das Eigentum klar absichern. Durch Token-basierte Anreizsysteme können Nutzer direkt am wirtschaftlichen Wert partizipieren, den sie mitgestalten, und gleichzeitig die Vormachtstellung großer Tech-Unternehmen herausfordern. Dieses Modell der Demokratisierung von Daten und Ressourcen verleiht der Web3-Entwicklung eine transformative Kraft.

Im Zentrum dieser Veränderung stehen Smart Contracts, die als Basis für dezentrale Anwendungen dienen. Nachdem die Infrastrukturphase weitgehend abgeschlossen ist, beginnt eine neue Innovationswelle in Bereichen wie Social Media, Gaming, Finanzwesen, Tokenisierung und Governance. Frühere Errungenschaften wie DeFi, NFTs und DAOs bilden den Grundstein für die aktuellen Entwicklungen, die von steigender Aktivität in der Nutzung von Wallets und Transaktionen begleitet werden. Dieser Innovationszyklus wird durch bedeutende technologische Fortschritte wie Ethereums Dencun-Upgrade unterstützt, das Transaktionskosten drastisch senkte und die Effizienz auf Layer-2-Netzwerken massiv steigerte. Auch andere Netzwerke wie Solana und Sui tragen durch ihre enorme Kapazitätssteigerung zu dieser Dynamik bei.

Die Blockchain wird immer noch als revolutionäre Technologie mit dem Potenzial beschrieben, Branchen ähnlich wie das Smartphone grundlegend zu verändern. Denn diese demokratisiert den Zugang zu digitalen Werten und ermöglicht eine neue Dimension von Eigentum und Transfer in der digitalen Welt. Stablecoins, die sich als globales Werkzeug für programmierbares Geld etablieren, illustrieren diesen Wandel. Institutionen wie Visa und PayPal entwickeln bereits Produkte, die auf dieser Technologie basieren.

Darüber hinaus zeigt die Integration von Blockchain und KI, wie digitale Ökosysteme künftig mit autonomen Agenten agieren könnten, die reibungslos Transaktionen durchführen. Zuletzt gab es bei den KI Agents einen regelrechten Hype - vielfältige Krypto-Trends bestehen für das Jahr 2025.

Die Analysten sehen ferner regulatorische Fortschritte, insbesondere in den USA, als entscheidend für das Wachstum. Mit der Aussicht auf klare Rahmenbedingungen und Gesetzesinitiativen wie zur Stabilisierung von Stablecoins könnte 2025 die Grundlage für neue Geschäftsmodelle und eine breitere Akzeptanz schaffen - denn für Massenadoption braucht es eben auch Rechtssicherheit.

Krypto-Tipp: WEPE startet Meme-Coin für Trader - besser als Großinvestoren handeln?

Derweil dürften auch Meme-Coins in 2025 eine spannende Wahl bleiben, da Teams zunehmend das virale Momentum mit einem realen Nutzen verbinden.

Wall Street Pepe (WEPE) hat sich in kürzester Zeit als ein solcher Meme-Coin mit innovativem Ansatz etabliert. Im Gegensatz zu vielen ähnlichen Projekten kombiniert WEPE humorvolle Elemente mit praktischen Features. Der Presale hat bereits fast 35 Millionen US-Dollar eingespielt, was die starke Nachfrage und das Vertrauen in das Projekt verdeutlicht. Wall Street Pepe ist der nächste Meme-Coin im Pepe-Ökosystem, der an den Erfolg von PEPE oder PEPU anknüpfen möchte.

Die Tokenomics sind klar strukturiert und auf Wachstum ausgelegt. Das maximale Angebot umfasst 200 Milliarden Token. Davon wird ein signifikanter Teil für strategische Maßnahmen verwendet: 38 Prozent fließen in Marketing, um den Bekanntheitsgrad zu steigern. Weitere 20 Prozent sind für den Presale vorgesehen, während 15 Prozent die Liquidität absichern sollen. Mit 12 Prozent der Token werden Staking-Belohnungen bereitgestellt, um die Bindung der Nutzer langfristig zu fördern.

Mehr über Wall Street Pepe erfahren

Ein zentrales Merkmal des Projekts ist der digitale Handelsassistent "Wepe". Dieses Tool soll Investoren dabei unterstützen, sich im komplexen Krypto-Markt besser zurechtzufinden. Mit Funktionen wie Marktanalysen und individuellen Strategien spricht es sowohl Einsteiger als auch erfahrene Anleger an. WEPE hebt sich durch diese praktische Anwendung deutlich von anderen Meme-Coins ab und bietet echten Nutzen.

Zukünftige Pläne umfassen die Notierung an dezentralen Börsen (DEX), Wettbewerbe für Trader und spezielle Marktanalysen. Hier soll es mannigfaltigen Mehrwert für den privaten Krypto-Händler geben. Die Verbindung zur Kultfigur Pepe the Frog hat bereits eine loyale Community geschaffen, die durch die Erfolge im Presale stetig wächst. Wall Street Pepe möchte an Pepe anknüpfen, aber dennoch deutlich mehr Nutzen bieten.

Aktuell ist eine Investition über ETH, USDT oder BNB direkt über die offizielle Website möglich. Anleger besuchen die Website, verbinden das Wallet und tauschen dann die Token gegeneinander.

Mehr über Wall Street Pepe erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.