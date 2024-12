DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Maßnahmen zum Hochwasserschutz werden immer wichtiger

Frankfurt (pta/21.12.2024/08:30) - In den vergangenen Jahren hat die Häufigkeit von Hochwasserereignissen in Europa zweifellos zugenommen. Starkregen, Sturzfluten und Sturmfluten sind u.a. auf den fortschreitenden Klimawandel zurückzuführen.

Probleme, die seit Jahren bekannt sind

Die EU beschloss 2007 eine Hochwasserrichtlinie und reagierte damit auf die gestiegene Hochwassergefahr in Europa. Diese Richtlinie fungiert als zentrales Instrument und verpflichtet die Mitgliedstaaten, Maßnahmen zur Bewertung und zum Management von Hochwasserrisiken zu ergreifen. Als Kernziele gelten das Ermitteln von Hochwassergefahren- und -risikokarten sowie das Aufstellen von Hochwasserrisikomanagementplänen.

Bauunternehmen, wie die österreichische PORR, ermöglichen Hochwasserschutz in unterschiedlichster Form. Dabei reicht das Leistungsspektrum von der Beratung und Planung über das Realisieren bis hin zur Wartung und Instandhaltung der Schutzmaßnahmen. In diesem Zusammenhang spielt u.a. die Flussgebietsplanung eine wichtige Rolle. Durch das Erstellen bzw. Wiederherstellen natürlicher Überschwemmungsgebiete (Polder), das Renaturieren von Flüssen oder eine verbesserte Bodenbewirtschaftung, damit die Landschaft Wasser besser speichern kann, können Hochwasserschäden signifikant reduziert werden.

Dasselbe trifft auch auf Hochwasserschutzbauten wie Dämme, Deiche, Schutzmauern, mobile Hochwasserschutzsysteme sowie Retentions- bzw. Rückhaltebecken zu. Eine besondere Herausforderung stellt der Hochwasserschutz in alpinen Regionen dar. Dort drohen nämlich bei Starkregen nicht nur Überschwemmungen, sondern - bedingt durch die Topografie und den Klimawandel - auch Murenabgänge, Lawinen und Felsbrüche. Als zusätzliche Baumaßnahmen eignen sich hier u.a. tunnelbasierte Wasserabflusskorridore sowie die Stabilisierung von Hängen, insbesondere in der Nähe von Gebäuden und wesentlichen Verkehrswegen und. Des Weiteren kann der Bau von Hafenanlagen, Schleusen und anderen wasserbaulichen Anlagen, die den Wasserstand bzw. Wasserdruck regulieren, dabei helfen, den Hochwasserschutz zu verbessern. Neben dem Schutz von Flüssen und Binnengewässern führt die PORR auch Bauprojekte durch, die dem Küstenschutz dienen. Dies kann durch die Errichtung von Wellenbrechern, Schutzdeichen oder Uferbefestigungen realisiert werden.

Expertin in Sachen Hochwasserschutz

Im Mai 2016 hat die PORR in Polen durch die Modernisierung des Nysa-Stausees mit einer Fläche von 2.080 Hektar einen direkten Hochwasserschutz für rund 52.000 Bewohner errichtet. In den angrenzenden Regionen haben indirekt sogar über 728.000 Menschen auf einer Fläche von rund 3.300 km2 von dem Wasserbauwerk profitiert. Das Hauptziel des Projekts bestand darin, das Risiko des Versagens des Nysa-Stausees zu eliminieren oder anders ausgedrückt: die Naturgewalt zu bändigen.

Wie wichtig Hochwasserschutz geworden ist, haben die immensen Schäden der Hochwasserkatastrophe im September in Österreich gezeigt. Durch die extrem hohen Regenmengen und den gestiegenen Grundwasserspiegel kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen an der neuen Westbahnstrecke. Am Bahnhof Tullnerfeld und im Tunnel Atzenbrugg gab es besonders hohe und nachhaltige Schäden zu beklagen. Die Auswirkungen auf den Bahnverkehr waren immens, da auf besagter Weststrecke normalerweise bis zu 550 Züge pro Tag verkehren. Der Wiederaufbau der beschädigten Infrastruktur hat bis Mitte Dezember gedauert. Jetzt soll die Schieneninfrastruktur um Maßnahmen zum Hochwasserschutz ergänzt werden.

Als Beleg für effektiven Hochwasserschutz eignet sich folgendes Bauprojekt: In der ersten Jahreshälfte 2024 hat die PORR im Auftrag des Landes Niederösterreich für 43 Millionen Euro in Fahrafeld ein Rückhaltebecken (750.000 m3) fertiggestellt, welches bereits wenige Monate später einem Härtetest unterzogen wurde und sich bestens bewährt hat.

