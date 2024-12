Die Danaher Corporation verzeichnet aktuell eine positive Kursentwicklung. Der Technologiekonzern schloss am 21. Dezember 2024 mit einem Kurs von 228,50 USD, was einem Anstieg von 1,01 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Besonders beachtenswert ist die jüngste Bewertung durch das Analystenhaus Guggenheim, das die Aktie mit einem Kauf-Rating einstuft. Mit einer Marktkapitalisierung von 161,8 Milliarden Euro bleibt das Unternehmen einer der bedeutenden Player im Technologiesektor.

Dividendenkontinuität gesichert

Für das laufende Jahr hält Danaher an seiner stabilen Dividendenpolitik fest. Das Unternehmen wird am 27. Dezember 2024 erneut eine Dividendenausschüttung vornehmen. In den vorherigen Quartalen 2024 zahlte der Konzern jeweils eine Dividende von 0,27 USD pro Aktie aus.

