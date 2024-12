Krypto-Experte erklärt 200x Renditen, während WEPE auf 35 Mio. $ explodiert

Kryptowährungen erholen sich in den letzten 24 Stunden deutlich. Einige Altcoins springen sogar wieder weit zweistellig ins Plus. Das Momentum scheint gesund, vorerst wird der Rücksetzer gekauft. Weiterhin wollen Anleger natürlich auch in 2025 überdurchschnittliche Renditen erzielen. So erklärt ein führender Krypto-Experte, auf welche Art und Weise 200x Renditen weiterhin möglich sind.

Krypto-Experte bullisch: So sind 200x Renditen möglich

Murad Mahmudov betont in einer neuen Aussage eine zentrale Lektion für langfristige Investoren im Kryptomarkt, insbesondere im Bereich von Meme-Coins. Dieser kritisiert die typische Reaktion vieler Anleger, die sich von kurzfristigen Marktrückgängen verunsichern lassen. Dieser stellt die rhetorische Frage, wie jemand wirklich massiven Wohlstand anstreben kann, wenn er bei jedem Rücksetzer aussteigt.

So argumentiert er, dass eine Rendite von 200x - eine typische Erwartung im Meme-Coin-Sektor - nur erreichbar sei, wenn Investoren auch durch schwierige Marktphasen standhaft bleiben. So könne man Vermögen nicht durch impulsives Handeln oder kurzfristige Strategien aufbauen, sondern durch Geduld und Überzeugung in das langfristige Potenzial eines Investments.

Diese Philosophie spiegelt das hochspekulative, aber auch potenziell lukrative Umfeld von Meme-Coins wider. Mahmudov ermutigt dazu, Disziplin zu wahren und die unvermeidbaren Schwankungen als Teil des Weges zum Erfolg zu akzeptieren. Wer die richtigen Meme-Coins demnach hält, könnte später stark profitieren - denn natürlich geht die Wertentwicklung im spekulativen Marktsegment volatil vonstatten.

Dip this, dip that…



You say you want generational wealth,



But get spooked by a pullback?



If you want a 200x, you'll need to Hold through many dips like this.



This is when Real Wealth is Earned. - Murad (@MustStopMurad) December 20, 2024

WEPE vor 35 Mio. $ - Meme-Presale geht viral, neue Krypto-Idee startet

Wall Street Pepe (WEPE) zählt dabei aktuell zu den stärksten Meme-Coins, die humorvolle Ansätze mit einem klaren Nutzen verbinden. Der Erfolg im Presale, bei dem fast schon 35 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden, verdeutlicht das starke Interesse der Anleger. Denn diese Summe erreichte Wall Street Pepe in weniger als drei Wochen. WEPE baut auf der Bekanntheit des Pepe-Ökosystems auf und positioniert sich als innovatives Projekt, das humorvolle Elemente mit praktischen Anwendungen kombiniert. Ziel ist es, über den bloßen Hype hinaus nachhaltigen Mehrwert zu schaffen. So möchte WEPE ein Meme-Coin für Trader werden.

Die Tokenomics sind auf Wachstum und Stabilität ausgelegt. Das Angebot umfasst insgesamt 200 Milliarden Token, von denen 38 Prozent für Marketingmaßnahmen vorgesehen sind, um die Reichweite zu erhöhen. Weitere 20 Prozent werden im Presale verkauft, während 15 Prozent der Liquidität dienen. Ein zusätzlicher Anreiz für die Nutzerbindung ist das Staking-Programm, für das 12 Prozent der Token reserviert sind Aktuell gibt es hier übrigens noch eine Staking-Rendite von rund 40 Prozent APY.

Mehr über Wall Street Pepe erfahren

Eine zentrale Facette von WEPE ist der digitale Handelsassistent "Wepe". Dieses Tool soll Anlegern helfen, den komplexen Krypto-Markt besser zu verstehen. Mit Funktionen wie Marktanalysen und individualisierbaren Strategien richtet es sich sowohl an Neueinsteiger als auch an erfahrene Investoren. Durch diese Features hebt sich WEPE von klassischen Meme-Coins ab und bietet echten Mehrwert für die Community. Hier können sich also private Anleger versammeln und dann wiederum besser traden.

Zukünftig plant das Team, WEPE an dezentralen Börsen (DEX) zu listen und zusätzliche Funktionen wie Trading-Wettbewerbe und umfassende Marktanalysen einzuführen.

Anleger können den Token aktuell über ETH, USDT oder BNB erwerben, indem sie die Wallet auf der offiziellen Website verbinden und die Transaktion durchführen. Doch bereits in 24 Stunden steht die nächste Preiserhöhung an.

