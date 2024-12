Die BayWa AG verzeichnet weiterhin eine besorgniserregende Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des Handels- und Dienstleistungsunternehmens fiel am 21. Dezember auf 9,375 Euro, was die anhaltende Abwärtsbewegung bestätigt. Der Konzern, der in den Bereichen Agrar, Energie und Bau tätig ist, verzeichnet damit einen dramatischen Wertverlust von fast 70 Prozent im Jahresvergleich. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei nur noch 337,8 Millionen Euro.

Umstrukturierung angekündigt

Als Reaktion auf die anhaltende Krise hat das Unternehmen nun weitreichende Umstrukturierungsmaßnahmen angekündigt. Der monatliche Kursverlust von 4,43 Prozent unterstreicht die dringende Notwendigkeit dieser strategischen Neuausrichtung. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,01 spiegelt die Bewertung die herausfordernde Situation des Unternehmens wider.

Anzeige