Die Aktie des Software-Spezialisten Cadence Design Systems verzeichnete am 21. Dezember 2024 einen leichten Aufwärtstrend. Der Kurs stieg um 0,56 Prozent auf 291,70 EUR, was einem Plus von 1,63 EUR gegenüber dem Vortagesschlusskurs entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 79,3 Milliarden EUR bei 274,3 Millionen ausstehenden Aktien.

Jahresperformance überzeugt

Mit einem Jahresplus von 17,91 Prozent entwickelte sich der Kurs des EDA-Softwareanbieters deutlich positiv. Die Aktie liegt derzeit 29,83 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, notiert jedoch noch 6,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.

