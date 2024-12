Leipzig (ots) -Der MDR drückt den Angehörigen der Opfer des schrecklichen Ereignisses in Magdeburg gestern Abend (20.12.) seine tiefe Anteilnahme und Beileid aus. Wir sind sehr bestürzt und trauern mit ihnen. Unser Mitgefühl gilt auch den zahlreichen Verletzten und weiteren Betroffenen, denen wir gute Besserung und eine vollständige Genesung wünschen.Der Mitteldeutsche Rundfunk war gestern Abend (20.12.) unmittelbar nach dem mutmaßlichen Anschlag vor Ort und hat in seinen Programmangeboten Online, im Hörfunk und TV über das Geschehen informiert - verlässlich, sorgfältig und schnell. Die Berichterstattung wird heute kontinuierlich fortgesetzt - die Programme werden teilweise umgestellt:Aktuelle Berichterstattung und SondersendungenDer MDR ist weiterhin live vor Ort und begleitet das Geschehen in Sachsen-Anhalt.Online gibt es jederzeit die aktuellen Informationen rund um die Uhr über alle MDR-Kanäle, im Webangebot auf www.mdr.de und in der MDR AKTUELL App - auf allen Kanälen wird es tagsüber immer wieder auch Livestreams geben.In Hörfunk und Fernsehen wird es neben den regulären Informationssendungen und -Beiträgen immer wieder auch Unterbrechungen mit Live-Einblendungen sowie Ausgaben von MDR AKTUELL extra geben.Zudem wird der MDR ebenso fortlaufend in den Informationsangeboten der ARD (z.B. Tagesschau, Tagesschau24, Tagesthemen und tagesschau.de) zum Geschehen aus Sachsen-Anhalt berichten.Programmangebote im Überblick (kurzfristige Änderungen vorbehalten):Online informiert der MDR beispielsweise über aktuelle Informationen in einem Ticker unter folgendem Link: Weihnachtsmarkt Magdeburg: Mindestens fünf Tote durch Anschlag, Scholz vor Ort | MDR.DE (https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/magdeburg/magdeburg/liveticker-anschlag-weihnachtsmarkt-magdeburg-100.html).Das MDR-Fernsehen berichtet ganztägig in MDR AKTUELL-Ausgaben über die aktuellen Entwicklungen in Magdeburg.Gegen 19:00 Uhr bieten wir im Livestream ein MDR AKTUELL EXTRA zur Gedenkstunde aus dem Magdeburger Dom. Die Gedenkstunde zeigen wir zudem zeitversetzt im Anschluss an den ARD Brennpunkt um 20:30 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in der ARD Mediathek. MDR KULTUR überträgt den Gottesdienst im Radio.Um 19:00 Uhr berichtet MDR SACHSEN-ANHALT heute (TV) ausführlich über die aktuellen Entwicklungen. Um 19:30 Uhr folgt ein MDR AKTUELL in Extra-Länge.Um 20:00 Uhr übernimmt das MDR-Fernsehen die Tagesschau und zeigt danach den ARD Brennpunkt. Bitte beachten Sie dazu auch die separate Medieninformation der ARD-Programmdirektion.Um 20:30 Uhr folgt in einem MDR AKTUELL EXTRA die zeitversetzte Ausstrahlung der Gedenkstunde aus dem Magdeburger Dom.Im Anschluss fassen wir den Tag gegen 21:30 Uhr in einem "MDR AKTUELL EXTRA" zusammen.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5936293