München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" mit dem Titel "Anschlag in Magdeburg" (MDR) aus.Tiefe Bestürzung und Trauer liegen über Magdeburg: Ein verheerender mutmaßlicher Anschlag auf dem belebten Weihnachtsmarkt hat am Freitagabend das Land in Schock versetzt. Ein Fahrzeug raste durch die Menge, mindestens fünf Menschen wurden getötet und über 200 weitere verletzt.Erste Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat und dem Motiv des mutmaßlichen Täters, eines 50-jährigen Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie, werden zusammengetragen.In der heutigen Sondersendung wird der "Brennpunkt" die Ereignisse rekonstruieren, Hintergründe beleuchten und die aktuelle Lage vor Ort darstellen. Expert:innen und Politiker:innen kommen zu Wort, um das Geschehen einzuordnen und mögliche Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Sicherheitslage in Deutschland zu diskutieren.Wie reagiert die Stadt Magdeburg auf diese Tragödie? Und welche Konsequenzen hat der Anschlag für die Sicherheitsvorkehrungen auf Weihnachtsmärkten im ganzen Land? Der "Brennpunkt" geht diesen und weiteren Fragen auf den Grund und bietet den Zuschauerinnen und Zuschauern eine umfassende Berichterstattung über die tragischen Ereignisse in Magdeburg.Moderation: Wiebke BinderRedaktion: Annette Loewe-Liebeskind, Florian MeesmannAufgrund der Ereignisse nimmt Das Erste die Unterhaltungssendung "Verstehen Sie Spaß?" heute aus dem Programm und ändert den Programmablauf wie folgt:20:15 Uhr "Brennpunkt: Anschlag in Magdeburg"20:30 Uhr "Donna Leon - Reiches Erbe"22:00 Uhr "tagesthemen"im Anschluss "Utta Danella - Eine Nonne zum Verlieben"Pressekontakt:Pressekontakt:ARD-ProgrammdirektionTabea WernerPresse und EventTel.: 089 / 558944-867E-Mail: presse.daserste@ard.deMDRKommunikations- und MediendeskTel.: (0341) 3 00 64 55E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5936313