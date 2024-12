DJ PTA-News: Nowea Energy Inc.: Bezugsangebot / Erneute Aufforderung zur Teilnahme an Sach-Ausschüttung in Form von Aktien

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Reno, NV (pta/21.12.2024/17:00) - Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Damen und Herren,

Wie bereits informiert wird die NOWEA ENERGY INC. eine Ausschüttung von Vermögenswerten des Unternehmens an seine Aktionärinnen und Aktionäre vornehmen. Bei diesen Vermögenswerten handelt es sich um Aktien der NOWEA-Beteiligung "potentielles Bergbauprojekt".

Die Aktionäre der NOWEA ENERGY INC., welche bislang die Teilnahme an der Ausschüttung noch nicht bei der Gesellschaft angemeldet haben, werden hiermit nochmals aufgefordert, ihre Bezugsrechte auf die Aktien des "potentiellen Bergbauprojekts" in der Zeit bis zum 30. Dezember 2024 (einschließlich) auszuüben und zur Ausübung eine e-mail an compliance@noweaenergy.comzu senden, um die Teilnahme anzumelden und um die Zusendung der notwendigen Unterlagen und Informationen zu bitten.

Die Ausschüttung der oben genannten Aktien an die NOWEA ENERGY INC.-Aktionärinnen und Aktionäre ist kostenlos und unverbindlich seitens der NOWEA ENERGY INC. Bei einer Nicht-Teilnahme wird auf ein werthaltiges Asset und die Chance an dem möglichen wirtschaftlichen Erfolg der potenziellen Bergbaugesellschaft direkt zu partizipieren verzichtet. Die Gesellschaft kann ihren Aktionärinnen und Aktionären daher nur dringlich anraten entsprechend aktiv zu werden. Zukünftige Ansprüche auf der Grundlage dieser Ausschüttung bestehen nach Abschluss dieser Ausschüttung nicht mehr.

Wie bereits informiert gilt als Aktionär/in der NOWEA ENERGY INC. nur, wer am 29. November 2024 (Stichtag) im Aktienregister der NOWEA ENERGY INC. eingetragen ist.

Wie bereits informiert ist dieses Angebot freiwillig und richtet sich ausschließlich an die Aktionäre/innen der NOWEA ENERGY INC., die bereits wie oben angegeben Aktionäre/innen sind. Ein Handel mit den Bezugsrechten (auch unter Aktionären) wird von der Gesellschaft weder organisiert noch ist er geplant. Eine Preisfeststellung an einer Börse für die Bezugsrechte oder für die "Potential Mining Project"-Aktien ist nicht beantragt. Es ist daher nicht möglich, die Bezugsrechte oder die "Potential Mining Project"-Aktien über eine Börse zu kaufen oder zu verkaufen. Die Bezugsrechte sind nicht übertragbar. Bezugsrechte, die nicht ausgeübt werden, werden nach Ablauf der Bezugsfrist wertlos ausgebucht. Zu beachten ist auch, dass die Gesellschaft für dieses Angebot keinen Wertpapierprospekt erstellt hat oder erstellen wird. Dies bedeutet, dass den Aktionären kein Wertpapierprospekt als Informationsgrundlage für ihre Entscheidung über die Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen dieses Angebots zur Verfügung steht. Das Angebot ist nicht prospektpflichtig.

Investor Relations / 20. Dezember 2024

Disclaimer/Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen/Risikohinweis: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Prognosen über mögliche zukünftige Ereignisse oder die mögliche zukünftige finanzielle Entwicklung der Gesellschaft. Alle Aussagen, die nicht aktuelle und historische Fakten und Bedingungen in dieser Mitteilung sind, einschließlich aller Aussagen über unsere zukünftige Ertrags- und Finanzlage, unsere Geschäftsstrategie, unsere Pläne und unsere Ziele für zukünftige Operationen, sind zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung). Diese Aussagen sind nur Vorhersagen und spiegeln unsere gegenwärtigen Annahmen und Erwartungen in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren auf Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die jederzeit geändert werden können.Alle Aussagen, Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, und/oder Annahmen, welche zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten, sind keine Aussagen über historische Fakten und können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können zudem durch die Verwendung von Wörtern wie beispielsweise "erwarten", "werden", "antizipieren", "schätzen", "glauben" oder durch Aussagen identifiziert werden, die darauf hinweisen, dass bestimmte Handlungen eintreten "können", "könnten", "sollten" oder "sollen". Obwohl wir glauben, dass unsere Pläne, Absichten und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, können diese Pläne, Absichten und Erwartungen möglicherweise nicht erreicht werden. Tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können wesentlich von denen abweichen, die in den in dieser Mitteilung und/oder in unseren eventuellen anderen Unterlagen und Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten, ausgedrückt oder impliziert sind. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung erfolgen in Übereinstimmung mit den Safe Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

Diese Mitteilung hat ausschließlich informatorischen Charakter. Sie stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung oder anderweitigem Erwerb von Aktien der Gesellschaft noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Aktien dar und ist auch nicht in diesem Sinne auszulegen. Die Versendung oder Verteilung dieser Information kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. In einem derartigen Fall obliegt es der entsprechenden Person, sich über etwaige geltende Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Aussender: Nowea Energy Inc. Adresse: 2423 Garret Hollow Rd., 42101 Bowling Green, KY Land: Vereinigte Staaten von Amerika Ansprechpartner: Investor Relations E-Mail: compliance@noweaenergy.com Website: www.noweaenergy.com

ISIN(s): US67012L1089 (Aktie) Börsen: -

