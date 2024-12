Auch in diesem Jahr werden wieder Tausende junger Menschen ihren Eltern oder Großeltern internetfähige Endgeräte schenken, in der Hoffnung, ihnen eine neue Welt zu erschließen - und nehmen damit wiederholt die Löschung des Internets in Kauf. Anfangs klingt es immer wie eine ganz tolle Idee: Wir schenken Mama einen Computer. Oder Opa. Oder Tante Mimi. Dann kann man auch mal zoomen (und muss dann auch nicht soooo oft hinfahren). Und dann muss Tante ...

