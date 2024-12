BONK steigt heute um 12 Prozent! Nimmt der Coin jetzt wieder Fahrt auf?

Die Situation am Kryptomarkt hat sich wieder deutlich entspannt. Nachdem der Fed-Vorsitzende Jerome Powell den Aktien- und Kryptomarkt am Mittwoch auf Talfahrt schickte, hat sich die Situation am Markt ausgerechnet am Freitag entspannt. Das ist insofern interessant, da es statistisch gesehen zum Wochenende hin eher abwärts geht, weil Marktteilnehmer Risk-off gehen. Insbesondere, wenn es zuvor bereits eine Abwärtsbewegung gab.

Doch der Bitcoin drehte am Freitag mit einer starken Umkehrkerze und viele kleinere Coins, die vorher starke Verluste erlitten hatten, taten es ihm gleich. Einer davon ist $BONK. Dieser ist mit einer Marktkapitalisierung von über 2,3 Mrd. US-Dollar der drittgrößte Meme-Coin. Dieser zeigte zuletzt im Chart eigentlich eher Warnsignale, konnte sich aber in den letzten 24 Stunden um fast 12 Prozent erholen. Wird das jetzt eine nachhaltige Entspannung der Situation in $BONK zur Folge haben?

(In den letzten 24 Stunden hat der Kurs von $BONK um fast 12 Prozent zugelegt - Quelle: coinmarketcap.com)

Wird die Umkehr in $BONK den Abwärtstrend brechen?

Die charttechnische Situation in $BONK ist derzeit recht außergewöhnlich. Denn erst gab es seit der US-Wahl am 5. November eine außergewöhnlich starke Rallye nach oben. Diese fand am 20. November ein Ende, als bei 0,00005988 US-Dollar das Allzeithoch gebildet wurde.

Verstärkt wurde die Rallye noch von einem angekündigten Token-Burn in $BONK, bei dem angekündigt wurde, bis Weihnachten 1 Prozent der Token zu burnen. Seit dem Allzeithoch ging es aber steil bergab mit dem Kurs. Beinahe 60 Prozent Kursverlust mussten die Investoren von $BONK bis zum gestrigen Tief verkraften. Noch schlimmer ist dabei aber der deutlich sichtbare Abwärtstrend im Chart.

(Der Chart von $BONK zeigt sehr deutlich einen Abwärtstrend - Quelle: Tradingview.com)

Schon gestern legte $BONK aber ebenso wie der Bitcoin eine beeindruckende Umkehrkerze hin. Seitdem ist der Kurs vom Tief aus gesehen um über 25 Prozent gestiegen. Hier stellt sich die Frage, ob der aktuelle Anstieg ausreicht, um den Abwärtstrend zu brechen. Dafür müsste der Kurs von $BONK über die Marke von 0,00003930 US-Dollar brechen.

Damit wäre der Abwärtstrend gebrochen, womit ein erneuter Anstieg auf das Allzeithoch deutlich wahrscheinlicher wäre als aktuell. Zum jetzigen Zeitpunkt sollten Anleger bei Investments in $BONK allerdings eher vorsichtig sein. Dafür gibt es allerdings laut Analysten derzeit eine hervorragende Alternative mit hohem Gewinnpotenzial. Diese nennt sich Flockerz ($FLOCK). Bei dem Projekt wird die Community an erste Stelle gesetzt.

