Hoboken, N.J. (ots/PRNewswire) -Dynamisches Zentrum für praktische Ideenfindung, Kreativität und sensorische Erkundung für Hains führende "Better-for-you"-Nahrungsmittel-, Getränke- und KörperpflegemarkenDie Hain Celestial Group, Inc. (Nasdaq: HAIN), ein weltweit führendes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, dessen Ziel es ist, durch "Better-for-you"-Marken zu einem gesünderen Leben zu inspirieren, feierte heute die Eröffnung seines Innovation Experience Centers (IEC) in seinem globalen Hauptsitz in Hoboken, N.J. Der verbraucherzentrierte und datengesteuerte Ansatz des Unternehmens läutet eine neue Ära der Innovation bei Hain ein und trägt dazu bei, die Zukunft von "Better-for-you" zu gestalten, denn die Menschen suchen nach Marken, die sie zu einem gesünderen Leben inspirieren und unterstützen.Das Innovation Experience Center ist eine lebendige, 2.200 Quadratfuß große Arbeitsküche, die als Zentrum für praktische Kreativität und sensorische Erkundung konzipiert ist. Es wird Hain-Teams, Kunden und Partner zusammenbringen, um zu entdecken, zu entwerfen und zu entwickeln, während sie bessere Produkte für Verbraucher auf der ganzen Welt konzipieren und vorantreiben. Die Räumlichkeiten werden für die funktionsübergreifende Produktentwicklung, die Prüfung von Inhaltsstoffen, die Qualitätskontrolle, die Bewertung von Produktkategorien und die Bewertung der Funktionalität und Nachhaltigkeit von Produktverpackungen für die Hain-Marken Snacks, Baby/Kinder, Getränke, Mahlzeiten und Körperpflegeprodukte genutzt.Bei Hain Celestial ist es unser Ziel, durch unsere "Better-for-you"-Marken zu einem gesünderen Leben zu inspirieren. Unser neues Innovation Experience Center ist der perfekte Ort für Teams, die Erkenntnisse über Verbraucher, kulinarische und gesundheitliche Trends sowie neue Zutaten kombinieren, um einzigartige und unverwechselbare Produkte zu kreieren", so Arlene Karan, Chief Regulatory, R&D and Quality and Innovation Officer bei Hain. Das Zentrum ist eine Investition in unsere Zukunft und bietet einen modernen Raum, in dem wir die Grenzen dessen, was in der "Better-for-you"-Branche möglich ist, verschieben können.Das IEC verfügt über zwei verschiedene Bereiche: einen für die praktische Produktentwicklung durch das technische Team und einen anderen, um Hain-Kunden und -Partner in ein umfassendes sensorisches Erlebnis einzutauchen. Das IEC wurde in Zusammenarbeit mit den globalen F&E-, Qualitäts-, Regulierungs- und Innovationsteams von Hain entworfen und gebaut und unterstreicht die führende Rolle des Unternehmens im Bereich "Better-for-you". Hain wird weiterhin die Forschungs- und Entwicklungslabors in seinen weltweiten Produktionsstätten für eine umfassendere Produktentwicklung, Tests und die Vermarktung der Produktion nutzen, um die Nachfrage der Verbraucher zu befriedigen."Unsere Investition in das Innovation Experience Center ist ein wichtiger nächster Schritt auf unserem Weg, unsere Zukunft in einer besseren Welt neu zu gestalten", sagte Wendy Davidson, President & CEO von Hain Celestial. "Anfang des Jahres haben wir unseren Innovationsprozess neu gestaltet, um unsere Pipeline über unsere führenden Marken und Kategorien hinweg zu stärken. Dieses Zentrum versetzt uns in die Lage, kühne Ideen in unverwechselbare Produkte zu verwandeln, und unterstreicht unser Bestreben, in unseren Kategorien führend zu sein, den Status quo herauszufordern und unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten."Karan und ihr Forschungs- und Entwicklungsteam feierten die Eröffnung des Innovation Experience Center mit dem Durchschneiden des Bandes zusammen mit der Hain-Führung. Die Veranstaltung umfasste sechs sensorisch ausgerichtete Produktvorführungen, bei denen die Teilnehmer die neuesten Innovationen führender Marken erleben konnten: Garden Veggie Snacks, Earth's Best® Baby-/Kindernahrung, Celestial Seasonings® Tee, das europäische pflanzliche Milchgetränk Natumi®, Spectrum® Öle für die Zubereitung von Mahlzeiten sowie eine Vielzahl von Körperpflegeprodukten wie Avalon Organics®.Klicken Sie hier, um ein B-Roll-Paket von der Eröffnungs- und Einweihungsfeier für das neue IEC von Hain Celestial herunterzuladen.Informationen zur Hain Celestial Group Die Hain Celestial Group ist ein führendes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, dessen Ziel es ist, Menschen und Gemeinschaften weltweit durch "Better-for-you"-Marken zu einem gesünderen Leben zu inspirieren. Seit mehr als 30 Jahren konzentriert sich Hain bewusst auf die Bereitstellung von Ernährung und Wohlbefinden, die sich positiv auf die Gegenwart und Zukunft auswirken. Die Produkte von Hain Celestial mit Hauptsitz in Hoboken, N.J., umfassen die Bereiche Snacks, Baby/Kinder, Getränke, Mahlzeitenzubereitung und Körperpflege und werden in über 70 Ländern weltweit vermarktet und verkauft. Zu unseren führenden Marken gehören Garden Veggie Snacks, Terra® Chips, Garden of Eatin'® Snacks, Hartley's® Gelee, Earth's Best® und Ella's Kitchen® Baby- und Kindernahrung, Celestial Seasonings® Tees, Joya® und Natumi® Getränke auf Pflanzenbasis, Greek Gods® Joghurt, Cully & Sully®, Yorkshire Provender®, New Covent Garden® und Imagine® Suppen, Yves® und Linda McCartney's® (unter Lizenz) fleischfrei, und Avalon Organics® Körperpflege, unter anderem. 