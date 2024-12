Krypto-Wale kaufen derzeit vermehrt Ethereum!

Wie viele andere Coins, allen voran der Bitcoin ($BTC), hat auch Ethereum ($ETH) eine wechselhafte, aber spannende Handelswoche hinter sich. Denn obwohl der Kurs zu Beginn der Woche noch stark angestiegen ist, hat er sich ab Mittwoch von den Aussagen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell nach unten drücken lassen, nur um dann ab Freitag mit einer Umkehr den Turnaround zu machen. An diesem Punkt wird es nun spannend werden, ob diese Erholung nachhaltig ist oder nur eine Korrektur der Korrektur. Doch es gibt einige Anzeichen, die für die erste Option und einen neuen Bull Run sprechen.

(Wie auch der Bitcoin hat Ethereum eine spannende und wechselhafte Handelswoche hinter sich - Quelle: Tradingview.com)

Warum kaufen Krypto-Wale jetzt so viel Ethereum?

Derzeit kaufen Krypto-Wale offenbar vermehrt Ethereum ein. Das berichtet auch der bekannte Krypto-Analyst Ali heute in einem Tweet auf X (ehemals Twitter). In diesem zeigt er auf, dass Krypto-Wale allein in den letzten 96 Stunden über 340.000 $ETH im Wert von über 1 Mrd. US-Dollar gekauft haben. Auch der X-Account des Ethereum Fear & Greed Index postete gestern, dass die aktuelle Korrektur das letzte Mal sein könnte, wo Ether unter 4.000 US-Dollar notiert.

Whales bought 340,000 Ethereum $ETH in the last 96 hours, worth more than $1 billion! pic.twitter.com/a3cISA2zfg - Ali (@ali_charts) December 21, 2024

Die Käufe der Krypto-Wale sind allem Anschein nach Nachkäufe, da wohl auch die großen Investoren davon ausgehen, dass der Ether-Kurs bald wieder stark ansteigt. Das liegt vor allem darin begründet, dass immer mehr Analysten glauben, dass die Altcoin Season bald beginnen könnte. Dieser heiße Marktzyklus, der meistens mit einem starken Bull Run in Ethereum beginnt, ist bei Anlegern sehr beliebt.

Das liegt daran, dass in der Altcoin-Saison kleinere Coins oft regelrecht explodieren, was hohe Gewinne mit kleinem Einsatz ermöglicht. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Ethereum bald wieder stark ansteigt. Doch noch mehr Gewinnpotenzial während der Altcoin-Saison könnte derzeit in Flockerz ($FLOCK) stecken.

Was ist das Erfolgsgeheimnis von Flockerz?

Flockerz ist ein Coin, der sehr stark auf seine Community setzt. Und diese Community wird ebenfalls immer stärker. Mittlerweile umfasst sie über 12.000 Anleger auf X und Telegram. Doch im Gegensatz zu anderen Coins schenkt Flockerz seinen Anhängern nicht nur schöne Worte, sondern auch ein Mitbestimmungsrecht über die gesamte Zukunft des Projekts. Bei jeder wichtigen Entscheidung werden die Investoren von Flockerz daher zur Abstimmung gebeten. Und diese Abstimmung kann Anlegern sogar hohe Gewinne einbringen.

(In Flockerz kann die Community über wichtige Entscheidungen zum Voting gebeten - Quelle: flockerz.com)

In Flockerz werden alle Anleger, die sich im Sinne der Community an den Abstimmungen beteiligen, über ein modernes und in dieser Form einzigartiges Vote-to-Earn-System mit neuen $FLOCK-Token belohnt. Mitglieder der $FLOCK-Community dürfen also nicht nur mitbestimmen, sondern werden dafür auch noch bezahlt.

Dieser Umstand sorgt dafür, dass derzeit immer mehr Anleger in den Coin investieren, wodurch die Vorverkaufssumme bereits auf 7,47 Mio. US-Dollar angestiegen ist. Das könnte aber erst der Anfang sein, denn Analysten glauben, dass der Coin nach dem ICO noch deutlich höher steigen könnte. Anleger, die ihre Token im Vorverkauf gekauft haben, könnten dabei hohe Gewinne erzielen. Allerdings findet schon in wenigen Stunden die nächste Preiserhöhung statt, wodurch sich das Gewinnpotenzial für alle, die danach einsteigen, verringert. Alle, die davor einsteigen, erhalten hingegen ihren ersten Buchgewinn.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.