Memecoin-Staking-Plattform Crypto All-Stars wird nach 26 Mio. $ am 23. gelistet

Die erste Memecoin-Staking-Plattform von Crypto All-Stars wird schon am 23. Dezember ihr Börsendebüt haben. Einige Analysten erwarten aufgrund des einzigartigen und nützlichen Konzepts sogar noch bis Ende des Jahres bedeutende Kursgewinne. Bald könnte es dafür jedoch zu spät sein, erfahren Sie jetzt alle Details im folgenden Beitrag.

Vorverkauf von Crypto All-Stars deutet auf Kursexplosionen hin

Der Presale von Crypto All-Stars konnte mit seinem innovativen und nützlichen Angebot die Investoren begeistern sowie mehr als 25 Mio. USD einnehmen. Denn es entwickelt die erste dezentrale Staking-Plattform für den Memecoin-Sektor, welche für eine höhere Wertstabilität, sinnvollere Entwicklungen und vor allem höhere Gewinne sorgen soll.

Daher richtet sie sich an eine Vielzahl von Memecoin-Enthusiasten, zu denen mehr als 90 % der Wallets an den dezentralen Kryptobörsen und laut einer Untersuchung insgesamt mehr als die Hälfte der Kryptoinvestoren gehören sollen. Mittlerweile investieren auch immer mehr institutionelle Anleger in diese, wobei viele ihre Vermögensverwalter auch nach Spekulationsobjekten wie dem viralen Fartcoin fragen.

Denn in diesem Sektor werden einige der höchsten Renditen erzielt, mit denen die von traditionellen Investoren wie ein Witz aussehen. Zudem schaffen es auch immer wieder Kleinanleger mit geringen Beträgen schnell zu Millionären zu werden, was das FOMO der übrigen wiederum verstärkt. Daher ist auch eine Goldrauschstimmung in diesem Bereich ausgebrochen, wobei die wenigsten von ihnen einen wirklichen Sinn ergeben.

Ein Grund sind die frühen Abverkäufe dieser Coins und die hohe Volatilität, welche eine Zukunftsplanung schwierig gestaltet. Genau an dieser Stelle soll die neue MemeVault-Technologie ansetzen, welche den Tokeninhabern für das Halten ein passives Einkommen vergütet und somit das langfristige Investieren fördert.

Deswegen haben neben den Entwicklern von Memetoken auch die Investoren aus mehrerlei Hinsicht ein Interesse an Crypto All-Stars. Denn es sorgt für einen konstanten Strom aus Krypto-Belohnungen, welche zu dem Kurssteigerungspotenzial dieser hinzukommen. Ebenso profitiert ihr Coin von einer höheren Wertstabilität, was weitere Anstiege begünstigt.

Daher wurde Crypto All-Stars von einigen Walen mit ins Portfolio aufgenommen. Somit konnte der Presale eine beachtliche Summe von mehr als 25 Mio. USD erzielen, wobei viele diesen nicht einmal mitbekommen haben. Der angestaute Verkaufsdruck über das Wochenende könnte sich schon bald bei der ersten Listung entladen.

Crypto All-Stars wird am 23. Dezember an den DEXs eingeführt

Nachdem der Presale von Crypto All-Stars am 20. Dezember abgeschlossen wurde, hat das X-Profil die Listung des Coins bekannt gegeben. Diese wird bereits am Montag, dem 23. Dezember, um 15:00 Uhr deutscher Zeit, an den dezentralen Kryptobörsen eingeführt. Gleichzeitig wird die Beanspruchung für die Vorverkaufsinvestoren freigeschaltet, sodass diese ihre Coins handeln können.

Dann könnten sich die Tokeninhaber vieler führender Memecoins auf den $STARS-Coins stürzen. Dazu zählen die aus den Communitys von Pepe Coin, Dogecoin, Shiba Inu, Floki Inu, Brett, Mog, Milady, Turbo, Toshi, Coq Inu und Bonk. Zudem könnten noch zahlreiche weitere hinzukommen, wobei das Angebot des Memecoin-Marktes täglich um Zehntausende wächst.

Die Viralität dieser Memetoken bündelt Crypto All-Stars in eindrucksvoller Weise in seinem nützlichen Projekt. Daher wäre es nicht verwunderlich, wenn die hohe Nachfrage auch nach der ersten Listung weiter anhält. Zudem verfügt dieser auch über einen erweiterten Nutzen innerhalb der Staking-Plattform.

Denn diese verwendet ein Loyalitätsprogramm, welches die Tokeninhaber für das Halten des eigenen $STARS-Coins mit höheren Renditen bei den anderen Staking-Angeboten belohnt. Auf diese Weise sollen bis zu dreimal höhere Zinsen möglich sein, was einer der Gründe für das überwältigende Interesse ist.

Durch die Börsenlistungen wird die Reichweite von Crypto All-Stars noch einmal zusätzlich gesteigert. Hinzu kommen einige Krypto-Trading-Profis wie von Wall Street Pepe, welche diese Ereignisse mit erhöhter Liquidität für ihre Strategien nutzen, um daraus Kapital zu schlagen. Somit kann der $STARS-Coins sogar noch einmal zusätzlich angetrieben werden.

Wie auch viele andere Memecoins zuvor könnte dies Crypto All-Stars schnell auf neue Allzeithochs treiben, während sich die Anleger und Wale auf die letzten $STARS stürzen, um ihre Rendite und Gewinne zu maximieren. Zudem sind einige Coins der Staker im Pool gesperrt, was zusätzlich den Verkaufsdruck verringert und Kursexplosionen begünstigt.

$STARS Kurs-Prognose: Kann Crypto All-Stars 10x oder 100x steigen?

Noch Mitte August wurde der $STARS-Coin in seinem Presale für einen Preis in Höhe von 0,00136 USD angeboten. Über die eingebauten Preiserhöhungen ist dieser bis zum Schluss auf 0,0016782 USD angestiegen, was einer Erhöhung von 23,40 % entspricht.

Somit haben frühe Anleger bereits die ersten Buchgewinne erzielt. Hinzu kommt die Rendite des Stakings, welche in der Regel zu Beginn immer besonders hoch ist und dann mit den Einzahlungen in Pool schrittweise sinkt. Auf diese Weisen werden die ersten Investoren weitere 2x bis 3x erreicht haben.

Staking-Dashboard | Quelle: Crypto All-Stars

Temporär könnte dies zu Gewinnmitnahmen führen, allerdings werden es auch nicht sehr viele Anleger sein, sodass sich der Markt schnell wieder beruhigen dürfte. Ebenso kommen all die Investoren hinzu, welche den Presale nicht oder erst zu spät mitbekommen, während Crypto All-Stars weiter Wellen auf dem Kryptomarkt schlägt.

Viele Analysten sind bezüglich der Entwicklung des $STARS-Coins nach der ersten Listung optimistisch eingestimmt. Beispielsweise erwarten die von Cryptonews, dass dieser noch in diesem Jahr Kurse zwischen durchschnittlich 0,0034066 und bestenfalls 0,0067128 USD erreichen könnte. Basierend vom letzten Preis entspricht dies einer Steigerung von 103,0 bis 300,0 %.

$STARS-Prognose | Quelle: Cryptonews.com

Die Krypto-Experten von Kryptoszene rechnen hingegen in diesem Jahr noch mit einem durchschnittlichen Preis von 0,00214 und höchstens mit 0,0029 USD. Somit wären 27,5 bis 72,8 % möglich.

Falls Sie noch keinen $STARS-Coins erhalten haben, kann die Listung am morgigen Tage eine der letzten Chancen darstellen, um diese noch günstig zu kaufen. Denn in den kommenden Jahren gehen die Analysten sogar noch von deutlich höheren Kurszielen aus. Durch weitere Listungen auf Binance, Coinbase und Co könnten sie sogar noch höher liegen.

Denn auch der Sektor der Memecoins entwickelt sich kontinuierlich weiter und daher gibt es bereits die ersten Projekte mit sinnvollen Angeboten wie Spielen, Launchpad wie Pepe Pump Pad und einiges mehr. Daher können auch die Bewertungen solcher Coins wie $STARS zunehmen, weil sie nicht nur auf Spekulation beruhen.

