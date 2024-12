Ethereum Prognose: Crash oder Rallye? Dieser Support entscheidet

Die erste Erholung nach dem größten Crash des aktuellen Zyklus wird wieder abverkauft. Ethereum fällt rund 3,5 Prozent in den letzten 24 Stunden, womit sich die Kursverluste wieder auf 15 Prozent in den letzten sieben Tagen belaufen. Nun bleibt Ethereum bei 3.350 US-Dollar weiter unter dem zuletzt validen Widerstand von 4.000 US-Dollar. Doch gibt es bei Ethereum einen Crash oder eine Rallye? Darauf kommt es jetzt an:

Ethereum Analyse: Diese Kurslevel entscheiden

Der Analyst Rekt Capital sieht bei Ethereum (ETH) eine mögliche Konsolidierung zwischen den psychologischen Marken von 3.000 und 4.000 US-Dollar. So legt er in seiner neuen Analyse wichtige Kursmarken fest. Der Bereich um 3.000 US-Dollar könnte als zentrale Unterstützungszone dienen, falls der Kurs weiter zurückgeht. Diese Zone ist entscheidend, da sie potenziell die Grundlage für eine inverse Head-and-Shoulders-Formation bietet. Hierbei würde ein Kursboden um 3.000 US-Dollar die rechte Schulter dieses Musters bilden. Die Bestätigung des Musters würde jedoch erst mit einem Durchbruch über die 4.000-Dollar-Marke erfolgen, die als Nackenlinie fungiert. Sollte das Muster validiert werden, könnte dies auf eine bullische Trendumkehr hindeuten. Bis dahin bleibt die Seitwärtsbewegung zwischen den genannten Marken das wahrscheinliche Szenario.

Auch der folgende Trader verweist auf die inverse Kopf-Schulter-Formation, die einen bullischen Ausbruch über 4.000 US-Dollar ermöglichen würde.

Ethereum is forming a massive inverse head & shoulders pattern. pic.twitter.com/rz8WcDkg6H - Mags (@thescalpingpro) December 21, 2024

Die inverse Kopf-Schulter-Formation ist ein bullisches Umkehrmuster in der Charttechnik. Diese besteht aus drei Tiefpunkten: einem linken Schultertief, einem tieferen Kopf-Tief und einem rechten Schultertief, das etwa auf Höhe der linken Schulter liegt. Die Nackenlinie verbindet die Hochpunkte zwischen den Tiefs. Ein Durchbruch über diese Linie signalisiert die Bestätigung des Musters. Trader handeln es, indem sie beim Breakout über die Nackenlinie kaufen und das Kursziel anhand der Differenz zwischen Kopf-Tief und Nackenlinie berechnen. Ein Stop-Loss unterhalb der rechten Schulter sichert das Setup ab - Anleger warten also für einen Einstieg nach dieser Chartformation den Ausbruch über 4.000 US-Dollar ab. Alternativ könnte man aggressiver am unteren Ende der Range bei 3.000 US-Dollar ETH akkumulieren.

Ethereum Alternative: Wall Street Pepe bei 35 Mio. $ - bester Meme-Coin für 2025?

Wall Street Pepe (WEPE) hebt sich derweil als ein Meme-Coin mit einem klaren Fokus auf Trader hervor und bringt frischen Wind in den Kryptomarkt. Innerhalb kürzester Zeit sammelte das Projekt im Presale fast 35 Millionen US-Dollar, was auf die hohe Attraktivität seines Konzepts hinweist. WEPE verbindet die populäre Meme-Kultur mit funktionalen Mehrwerten, die auf die Bedürfnisse von Anlegern zugeschnitten sind. Mit der Mission, den Handel im Kryptobereich zugänglicher und demokratischer zu gestalten, richtet sich der Coin an eine breite Zielgruppe. Dies erklärt den raschen Zulauf. Die neue Pepe-Alternative nutzt nämlich das virale Pepe-the-Frog-Meme und setzt zugleich auf einen klaren Mehrwert.

Mehr über Wall Street Pepe erfahren

Ein Beitritt in die Community von WEPE bietet Mitgliedern exklusive Vorteile wie Handelssignale und Einblicke in fundierte Trading-Strategien, was insbesondere für private Händler attraktiv ist. Mit über 25.000 Followern auf X (ehemals Twitter) zeigt sich, wie schnell das Projekt eine engagierte Basis aufbauen konnte. Die starke Community ist ein wichtiger Treiber für das angestrebte nachhaltige Wachstum.

Die ausgefeilten Tokenomics von WEPE sollen langfristig Stabilität als auch Anreize für Investoren schaffen. Das Angebot umfasst insgesamt 200 Milliarden Token, wobei ein erheblicher Teil für Marketing, Liquidität und Staking reserviert ist. Das Staking-Programm lockt derweil noch mit einer attraktiven Rendite von 40 Prozent APY.

WEPE kombiniert also im Dezember 2024 klar Humor und Funktionalität, inspiriert von der Dynamik der "Wall Street Bets"-Bewegung und dem ikonischen Pepe-Meme. Der integrative Ansatz macht den Coin für Anfänger und erfahrene Händler gleichermaßen interessant. Denn das Team möchte private Anleger besser befähigen, gegen Krypto-Wale und Smart Money zu bestehen.

Anleger können WEPE-Token unkompliziert mit ETH, USDT oder BNB erwerben. Da die nächste Preiserhöhung in rund 48 Stunden bevorsteht, ist für maximale Buchgewinne etwas Eile geboten.

Mehr über Wall Street Pepe erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.