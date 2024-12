Der Immobilienfinanzierer Cherry Hill Mortgage Investment verzeichnete in den letzten Handelstagen eine positive Entwicklung. Am 20. Dezember stieg der Aktienkurs um 0,99 Prozent auf 2,55 USD, gefolgt von einem weiteren Zuwachs von 0,78 Prozent auf 2,57 USD am darauffolgenden Tag. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 78,2 Millionen Euro bei 31,6 Millionen ausstehenden Aktien.

Kontinuität bei Dividendenzahlungen

Das Unternehmen hielt im Geschäftsjahr 2024 an seiner stabilen Dividendenpolitik fest und schüttete in den vergangenen drei Quartalen jeweils eine konstante vierteljährliche Dividende von 0,15 USD aus. Diese regelmäßigen Ausschüttungen unterstreichen die Stabilität des Geschäftsmodells im Bereich der Wohnhypotheken und RMBS-Investitionen.

