Liebe Leserinnen und Leser,

Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) hat im Jahr 2024 bedeutende Fortschritte erzielt, auch wenn der Aktienkurs nicht ganz mit den Unternehmensentwicklungen Schritt gehalten hat. Doch das ist leider der generell schlechten Stimmung im Explorationssektor bei den Minenunternehmen geschuldet. Gleichzeitig bietet diese krasse Underperformance eine einmalige Investitionsgelegenheit für Sie!

Denn die Explorationsarbeit hat sich ausgezahlt, und die Mineralressourcenschätzung für das Projekt Eau Claire wurde um 36% erhöht. In der gemessenen und angezeigten Kategorie wurden 307.000 Unzen Gold hinzugefügt, während in der abgeleiteten Kategorie 223.000 Unzen Gold, was einer Steigerung von 44,6% entspricht, verzeichnet wurden.

Aktuelle Mineralressourcen