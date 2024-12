Die erste börsennotierte Gesellschaft, die auf das gemeinsame Wachstum von Solana, XRP und Dogecoin setzt!

Anzeige / Werbung

Während sich das Jahr 2024 dem Ende zuneigt, wollen wir kurz auf ein außergewöhnliches Jahr für unsere wichtigsten Aktienempfehlungen zurückblicken …

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser!

Während der S&P 500 beeindruckende 25?% zugelegt und der Nasdaq um 32?% gestiegen ist, haben unsere Empfehlungen beide Indizes durchgängig übertroffen.



MicroStrategy schoss seit unserer Berichterstattung um mehr als 500?% nach oben.

SOL Global ist nach unserer Erstempfehlung um +580?% explodiert.

Nun beenden wir 2024 mit einer Empfehlung, die unser bisher ambitioniertester Tipp sein könnte.

Drei Umsatzquellen, eine Vision: Wo KI, E-Commerce und Krypto aufeinandertreffen

NextGen Digital Platforms (ISIN: CA65290F1080; WKN: A40KLQ) hat ein Unternehmensupdate vorgelegt, das in mehreren Technologiebereichen bemerkenswerte Fortschritte zeigt:

KI-Fokus : Ihr Hardware-as-a-Service-Geschäftsfeld rund um KI wächst. Das Unternehmen hat die Auslieferung neuer, KI-fähiger Workstations für sein Cloud-AI-Hosting bekannt gegeben - ein hauseigen entwickeltes, umsatzgenerierendes Geschäftsfeld, das sich stetig vergrößert. E-Commerce-Plattform PCS : Sie hat kürzlich eine erfolgreiche Social-Media-Marketing-Kampagne abgeschlossen, was zu höheren Einnahmen im Vergleich zum letzten Geschäftsquartal führte.

Doch ihr drittes Vorhaben könnte der größte Game-Changer sein:

NextGen hat eine bahnbrechende Strategie enthüllt, zum ersten börsennotierten Stellvertreter für einen sorgfältig zusammengestellten Kryptomix aus Solana (SOL), XRP und Dogecoin (DOGE) zu werden.

Das Timing dafür könnte kaum besser sein.



Solana hat gerade Rekorde mit 66,9 Millionen täglichen Transaktionen gebrochen, das Netzwerk weist 9,35 Milliarden Dollar Total Value Locked auf.

XRP legte eine explosive Entwicklung hin und stieg allein im November von 0,51?$ auf 2,90?$ - ein Plus von 464?%.

Derweil bleibt Dogecoin eine führende Kryptowährung mit wachsendem institutionellem Interesse.

Die Innovation, die der Wall Street gefehlt hat

NextGens Strategie ist im Digital-Asset-Sektor neuartig.



Statt sich auf eine einzige Kryptowährung zu konzentrieren, bauen sie etwas noch nie Dagewesenes auf - ein reguliertes, börsennotiertes Vehikel mit Zugang zu drei sorgfältig ausgewählten digitalen Assets, die jeweils aufgrund ihrer einzigartigen Marktposition und ihres Wachstumspotenzials ausgewählt wurden:

Solana (SOL) : Eine schnelle, kostengünstige Blockchain, die 65.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten kann. Ihr wachsendes Entwickler-Ökosystem und ihre weit verbreitete Nutzung machen sie zu einem Eckpfeiler des Kryptomarktes. Aktuelle Kennzahlen zeigen Solanas Stärke, mit 138 Millionen aktiven Adressen täglich. XRP : Entwickelt, um den globalen Zahlungsverkehr zu revolutionieren, indem nahezu sofortige grenzüberschreitende Transaktionen zu einem Bruchteil der üblichen Kosten ermöglicht werden. Jüngste regulatorische Klarstellungen haben seine Stellung im institutionellen Bereich gefestigt, und mehrere Banken testen XRP bereits für Abwicklungen. Dogecoin (DOGE) : Entsprungen einer ursprünglich als Scherz gedachten Kryptowährung, ist DOGE inzwischen ein akzeptierter digitaler Vermögenswert mit realem Nutzen. Mit seinem festen jährlichen Angebot von 5 Milliarden Coins bietet es eine vorhersehbare Inflation, was es für alltägliche Transaktionen interessant macht und potenzielle Stabilität für den langfristigen Preisverlauf schafft.

Dies ist nicht das erste erfolgreiche Technologie-Vorhaben von NextGen.

Das Unternehmen betreibt bereits zwei umsatzgenerierende Plattformen:

Cloud AI Hosting : Ein Hardware-as-a-Service-Geschäft, das den KI-Bereich unterstützt

PCS : Eine etablierte E-Commerce-Plattform mit konstantem Umsatzwachstum

Nun nutzt NextGen diese operative Kompetenz, um den Zugang zu Kryptowährungen zu demokratisieren.

Der letzte Baustein: Warum NextGen unser bisher größter Gewinner 2024 sein könnte

Betrachten wir einige Marktsignale:

Die Krypto-Aktivität erreichte Allzeithochs mit rund 220 Millionen aktiven Adressen .

Institutionelle Investoren suchen regulierten Zugang zu digitalen Assets.

Die traditionelle Finanzwelt ringt weiter mit der Einbindung von Kryptowährungen.

Der CEO von NextGen, Alexander Tjiang, erläutert ihre Vision:

"Durch diese Expansion wollen wir das Investieren in Kryptowährungen demokratisieren. Indem wir als börsennotierter Stellvertreter für einen kuratierten Kryptowährungskorb fungieren, möchten wir Investoren ein Tor zur digitalen Vermögensökonomie eröffnen."

Die Marktchance, die Sie nicht ignorieren sollten

Während Hürden wie regulatorische Unsicherheiten, komplexe Verwahrung und fehlendes technisches Wissen vielen Investoren den Zugang zu Kryptowährungen erschweren, bietet NextGen Digital Platforms (ISIN: CA65290F1080; WKN: A40KLQ) eine regulierte Alternative über den klassischen Aktienmarkt.

Ihre Strategie adressiert einen zentralen Bedarf des Marktes:

Vereinfachter Zugang zu digitalen Assets

Professionelles Portfoliomanagement

Regulatorische Compliance

Strukturierter Handel über traditionelle Märkte

Für Investoren, die einen strukturierten Zugang zum Kryptomarkt suchen, stellt NextGen Digital Platforms (ISIN: CA65290F1080; WKN: A40KLQ) eine vielversprechende Chance dar.

Ihre mutige Strategie und klare Ausrichtung positionieren sie an der Spitze des Zusammenwachsens von traditionellem Finanzwesen und digitalen Assets.

So wie unsere bisherigen Empfehlungen - MicroStrategy (+500?%) und SOL Global (+580?%) - bewiesen haben, wie lohnend gut getimte Positionierungen im Digital-Asset-Bereich sein können, könnte NextGens Transformation einen ähnlichen Wendepunkt darstellen.

Das Unternehmen befindet sich gerade mitten in diesem Strategiewechsel.

Während sie ihre Vision umsetzen, als börsennotierte Plattform Zugang zu einem diversifizierten Kryptowährungskorb zu bieten, bekommen Frühinvestoren eine einzigartige Chance, an einer der bedeutendsten Unternehmensumwandlungen in der Kryptobranche mitzuwirken.

Denken Sie daran:



Dies ist unsere letzte Aktienempfehlung 2024.



Nach einem Jahr, in dem wir den S&P 500 und den Nasdaq mehrfach übertroffen haben - mit Gewinnern, die 500?%+ Renditen lieferten -, glauben wir, dass die ambitionierte Strategie von NextGen Digital Platforms (ISIN: CA65290F1080; WKN: A40KLQ) uns unseren bisher spannendsten Tipp bescheren könnte!

Wir beschäftigen uns mit Werbung und Verkaufsförderung für Unternehmen. Alle von uns veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sollten nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ausgelegt werden. Weder die dargelegten Informationen noch die darin enthaltenen Aussagen, Meinungsäußerungen oder sonstigen Inhalte stellen direkt oder indirekt eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Anlage in Wertpapieren, einschließlich der Wertpapiere von Unternehmen, die auf dieser Website vorgestellt oder besprochen werden, ist für Personen gedacht, die ein hohes Risiko eingehen.

Angenommen, NextGen Digital Platforms ist als "Unternehmen" definiert:

Das Unternehmen verfügt nicht über eine Historie der Erträge und des Cashflows aus der Geschäftstätigkeit, und es kann nicht garantiert werden, dass die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens eine langfristige Marktakzeptanz erreichen oder aufrechterhalten. Das Unternehmen ist daher zahlreichen Risiken ausgesetzt, die für Unternehmen in der Anfangsphase üblich sind, darunter Unterkapitalisierung, Liquiditätsengpässe, Einschränkungen hinsichtlich Personal, finanzieller und anderer Ressourcen sowie fehlende Einnahmen.

Für einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbundenen Risiken lesen Sie bitte die fortlaufenden Offenlegungsdokumente des Unternehmens, die jeweils im Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca abgelegt sind.

Für einen umfassenderen Überblick über die Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft von NextGen Digital Platforms lesen Sie bitte die kontinuierlichen Offenlegungsdokumente von NextGen Digital Platforms die jeweils im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgelegt sind.

Bei dieser Mitteilung handelt es sich um bezahlte Werbung zwischen Wall Street Online/Smartbroker Holding AG und Machai Capital Inc. und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

