DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Initiating Coverage: Fundamental Research sieht NurExone-Kursziel bei 2,61 CAD?

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/22.12.2024/08:30) - Fundamental Research Corp. (FRC), ein unabhängiges Analyseunternehmen spezialisiert auf Finanzanalysen und Unternehmensbewertungen, hat am 11. Dezember die Coverage von NurExone Biologic Inc. (OTC: NRXBF) mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 2,61 CAD pro Aktie initiiert.

NurExone Biologic Inc. (NRX) präsentiert sich als vielversprechende Investitionsmöglichkeit im Biotechnologie-Sektor. Das Unternehmen entwickelt eine innovative Methode zur gezielten Medikamentenverabreichung im Körper, basierend auf Exosomen - winzigen Bläschen, die von Zellen produziert werden.

Diese Technologie könnte bisherige Gen- und Zelltherapien in ihrer Wirksamkeit übertreffen. NRX fokussiert sich auf die Behandlung von Nervenschäden, insbesondere bei Rückenmarks- und Sehnervverletzungen. In diesem Bereich mit bisher wenigen effektiven Therapien eröffnet sich für NRX eine bedeutende Marktchance.

Der voraussichtliche Preis für eine Behandlung mit der NRX-Technologie liegt bei etwa 150.000 US-Dollar. Das mag hoch erscheinen, ist aber im Vergleich zu anderen verfügbaren Therapien für solche schweren Verletzungen durchaus wettbewerbsfähig.

Bereits wichtige Meilensteine erreicht

Das Hauptprodukt ExoPTEN hat bereits bedeutende Fortschritte erzielt, einschließlich des Abschlusses präklinischer Studien und der Verleihung des Orphan Drug-Status durch FDA und EMA für die Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen. Der geplante Eintritt in die klinische Phase-1-Studie bis Ende 2025 markiert den nächsten entscheidenden Entwicklungsschritt. Finanziell profitiert NRX von einer exklusiven weltweiten Lizenz mit einer Umsatzbeteiligung von 20,25%. Die aktuelle Fair-Value-Schätzung von 2,61 CAD pro Aktie berücksichtigt den Pre-Revenue-Status des Unternehmens mit einem hohen Abzinsungssatz von 15%.

Pionier in einem aufstrebenden Bereich der Biotech-Industrie

Als Vorreiter in einem aufstrebenden Bereich der Biotech-Industrie profitiert NRX von der Abwesenheit FDA-zugelassener Exosomen-Produkte am Markt und einer soliden wissenschaftlichen Basis durch Universitätskooperationen. Diese Faktoren positionieren NRX als attraktive, wenn auch risikobehaftete Investitionsmöglichkeit im Bereich der regenerativen Medizin mit dem Potenzial für signifikante Fortschritte in der Behandlung neurologischer Erkrankungen.

Innovativer Akteur

Fundamental Research stuft NurExone mit einem Kaufen-Rating und einer fairen Bewertung von 2,61 CAD pro Aktie ein, basierend auf dem Durchschnitt der DCF- und Realoptionsbewertungen. Trotz der inhärenten Risiken eines forschungsorientierten Biotech-Unternehmens und der Tatsache, dass die Exosomen-Therapie ein junges Gebiet ohne FDA-zugelassene Produkte ist, sehen die Analysten NRX als innovativen Akteur in der Entwicklung von Therapien für neurologische Erkrankungen. Der am weitesten fortgeschrittene Kandidat, ExoPTEN, hat vielversprechende präklinische Ergebnisse gezeigt und den Orphan-Drug-Status erhalten. Die typische Exit-Strategie für Pharma- und Biotechnologieunternehmen ist die Übernahme durch größere Unternehmen nach erfolgreichen klinischen Studien.

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc.???? ISIN: CA67059R1091???? https://nurexone.com/ Land: Israel & Kanada????

Quellen:???? https://nurexone.com/wp-content/uploads/2024/12/Nurexone-Dec-2024-Initiating.pdf ??? ( https://nurexone.com/wp-content/ uploads/2024/12/Nurexone-Dec-2024-Initiating.pdf )

