Bitcoin: Wichtiger Termin unmittelbar voraus!

Der 27.12. ist das Datum, welches man sich vormerken sollte...

Wenn die Grundannahme falsch ist, kann das Ergebnis am langen Ende nicht positiv werden! Das muss jeder Börsianer verstehen, und zwar unabhängig davon, ob er/sie Rohstoffe, Aktien oder Krypto-Währungen handelt. Und ein Hauptgrund, warum die Quote nicht nachhaltig erfolgreicher privater Trader anhaltend hoch ist, ist eben die Tatsache, dass die Analyse-Grundlage eine falsche ist. Phasenweise funktionieren auch falsche oder wenig sinnhafte Entscheidungsgrundlagen, weil der Markt einen quasi mitspült. Das war Ende der 90er bei Aktien so, als man jede auch noch so unsinnige Aktie hatte kaufen können, und damit Geld verdiente. Doch irgendwann trennt sich die Spreu vom Weizen, was bedeutet: irgendwann entkoppeln sich einzelne Werte einer Asset-Gruppe und alle nähern sich dem tatsächlichen Wert an. Einige steuern in Richtung Null, andere steigen oder laufen seitwärts. Und wenn diese Phase einsetzt, braucht jeder Trader fundierte Strategien.

Kein Fonds wird basierend auf Charttechnik gemanaged - keiner! Kein kommerzieller Händler (das sind z.B. Produzenten eines Rohstoffs und die verarbeitende Industrie) entscheidet ihre Futures-Verkäufe und Käufe aufgrund von Charttechnik, Fibonacci oder dergleichen. Es sind alles deskriptive Methoden, die Entscheidungen für Käufe und Verkäufe basieren aber auf fundamentalen Begebenheiten.

Zum Beispiel gibt es bei Rohstoffen Pflanz- und Erntezeiten, zu denen verstärkt Anfälligkeit für Preisschocks gegeben ist. Das haben wir statistisch erwiesen und nutzen genau diesen Vorteil. Bei Krypotwährungen sind unter anderem Termine für Halvings zu beachten, vor allem aber unausweichliche Termine, die mit den auf den jeweiligen Markt lautenden Wetten/Positionen zu tun haben. Man muss zum Beispiel verstehen, dass spekulative Marktteilnehmer VOR DEM FIRST NOTICE DATE eines Future und VOR DEM EXPIRY DATE der Option auf zum Beispiel den Bitcoin zwingend ihre Positionen schließen müssen (Future) oder im Falle der Optionen diese im Geld sein müssen, damit der Optionsverkäufer (Optionen schreiben ist die verbreiteteste Handelsart) einen Gewinn einstreichen kann. Darum konnten wir bereits in unserer Analyse vom 9.12. ausmachen, was der Bitcoin tendenziell bis zum Verfall von Optionen und Futures (Dezember) zeigen würde: nämlich ein Ringen mit der 100.000er-Marke und tendenziell einer Korrektur/Konsolidierung.

Den 27.12. hatte ich als nächsten wichtigen Termin genannt, eben weil da die Dezember-Futures und Optionen abgerechnet werden. BIS ZU einem solchen Termin (i.d.R. 2-5 Wochen davor) hat ein Markt ein spezifisches Szenario, danach werden die Karten neu gemischt. Nachlesen kannst Du diese Termine hier:

https://www.cmegroup.com/markets/cryptocurrencies/bitcoin/bitcoin.calendar.html

Auch die Kryptowährungen werden auf absehbare Zeit komplexer laufen, so dass Du nicht blind reinspringen und irgendwann im Gewinn verkaufen kannst. Glückwunsch an jeden, der hier viel Geld verdient hat. Aber solche Zeiten sind immer und zwingend endlich. Und darum sind fundierte Strategien, die unabhängig von der Marktphase (Trend, steigend, fallend, Konsolidierung) Geld verdienen, ein absolut notwendiger Grundfeiler. Ein Basket von 7 Setups auf den Bitcoin, mit dem man nur 13% der Zeit sein Kapital dem Marktrisiko aussetzt (mit buy and hold ist man 100% der Zeit investiert) nutzen wir systematisch (kann man Crypto-Currencies, Futures, CFD's und Hebelzertifikaten umgesetzt werden). Die Strategien sind Breakout-Setups und haben knapp 1,8 Millionen binnen 7 Jahren verdient (Zahlen beziehen sich auf einen BTC Future, umsetzbar aber auch mit allen anderen Produkten).

