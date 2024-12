Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür. Bevor sich "Schröders Nebenwerte-Watchlist" in die wohlverdiente Winterpause verabschiedet, stehen in dieser Sendung noch ein Rückblick auf die vergangenen Monate und ein Ausblick auf das kommende Jahr auf dem Programm. Wie immer dreht sich dabei alles um die heimischen Small und Mid Caps, mit all ihren Chancen und Risiken. Die meisten heimischen Nebenwerte haben ihre Underperformance gegenüber den Blue Chips auch in den vergangenen Monaten fortgesetzt. ...

