Broadcom und Adobe dominierten die letzte Börsenwoche. Einer überzeugte mit einem starkem KI-Potenzial, während der andere mit einem schwachen Ausblick enttäuschte. In den USA rutschen die Versicherungsaktien immer mehr in das Interesse der Anleger.In der letzten Woche hat besonders der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank für ein positives Marktumfeld gesorgt. Dies sorgte auch im DAX für ein neues Rekordhoch, obwohl die aktuelle wirtschaftliche Lage in Deutschland dies nicht reflektiert. Doch der Rückgang der Zinsen konnten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...