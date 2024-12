Wochenausblick: Das wird für Bitcoin & Krypto in 2024 noch wichtig

Das Jahr 2024 nähert sich dem Ende. Zuletzt schockte die Federal Reserve den Markt mit ihren Zinserwartungen für das kommende Jahr. Nun wird es kaum noch Makro-News geben, die Weihnachtswoche steht bevor. Doch während die traditionellen Finanzmärkte bald eine Verschnaufpause einlegen, werden Kryptowährungen 24/7 weiter gehandelt. Was wird in der kommenden Woche für Bitcoin & Co. wichtig?

Bitcoin: Entscheidung naht - Rallye oder Crash?

The key support zone for Bitcoin $BTC now lies between $97,041 and $93,806. If this critical demand area doesn't hold, we could see a sharp drop to $70,085, as there's minimal support below. pic.twitter.com/cHdr5mKxhi - Ali (@ali_charts) December 22, 2024

Bitcoin bewegt sich derzeit in einer kritischen Unterstützungszone zwischen 93.806 und 97.041 US-Dollar, wie der Analyst Ali Martinez anhand der URPD-Metrik analysiert. Diese Metrik zeigt, wo sich in der Vergangenheit bedeutende Handelsaktivitäten und Akkumulationen abgespielt haben. Ergo dient diese dazu, Schlüsselbereiche für Unterstützungen und Widerstände zu identifizieren.

Sollte die Nachfragezone unterhalb von 93.806 US-Dollar durchbrochen werden, könnte ein Kurssturz auf 70.085 US-Dollar drohen, da hier keine signifikanten Unterstützungen bestehen. Martinez unterstreicht, dass das Halten dieses Levels entscheidend sei, um einen Crash zu verhindern.

Der aktuelle Bitcoin-Preis von rund 95.000 US-Dollar liegt genau inmitten dieser Zone, was den Marktteilnehmern eine entscheidende Woche bevorstehen lässt. Maßgeblich dürfte hier auch erneut der Zufluss in den Spot-ETFs sein, da dieser bei knappem Angebot den Kurs erneut stabilisieren könnte. Kurzfristig hat sich der Markt stark abgekühlt, eine bullische Bewegung scheint damit wieder wahrscheinlicher.

Wall Street Pepe explodiert immer weiter: 40 Millionen $ im Fokus der Trader

Wall Street Pepe (WEPE) hat sich in den letzten Wochen als starker Meme-Coin mit Fokus auf Trader etabliert. Das Projekt generierte bereits 35 Millionen US-Dollar im Presale und zielt darauf ab, den Kryptohandel transparenter und zugänglicher zu machen. Private Anleger sollen von Tools profitieren, um mit großen Marktteilnehmern zu konkurrieren. Hier könnte der Presale in der kommenden Woche den Meilenstein bei 40 Millionen US-Dollar übertreffen.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für einen neuen Coin und mithin auch Wall Street Pepe ist die aktive Community mit über 25.000 Followern auf X. Mitglieder erhalten Zugang zu präzisen Handelssignalen und marktübergreifenden Analysen. Diese Funktionen unterstützen fundierte Entscheidungen und fördern den Wissensaustausch innerhalb der Gemeinschaft. WEPE sieht sich weniger als Meme-Coin und mehr als Trading-Community.

-Inhaber können durch strategisches Staking attraktive Renditen erzielen - aktuell bis zu 40 Prozent APY. Interessierte Anleger können WEPE unkompliziert über die Website erwerben, indem sie ETH, USDT oder BNB nutzen. Auch in der kommenden Woche werden mutige Investoren dank fixer Preiserhöhungen weitere Buchgewinne aufbauen.

Solaxy: Solana-L2 geht viral - wie entwickelt sich der Presale?

Solaxy positioniert sich derweil im Dezember 2024 als innovative Layer-2-Lösung, die speziell für die Solana-Blockchain entwickelt wurde. Ziel des Projekts ist es, die Leistungsfähigkeit von Solana zu verbessern, indem Überlastungen und Skalierungsprobleme durch off-chain-Verarbeitung gelöst werden. Der hybride Ansatz kombiniert die Geschwindigkeit von Solana mit der Liquidität von Ethereum, was neue Möglichkeiten für dezentrale Applikationen schafft. Denn eigentlich sind Layer-2 für Ethereum bekannt. Mit Solaxy gibt es nun erstmals eine solche Idee auch für Solana.

Innerhalb weniger Wochen generierte der Presale rund 4,5 Millionen US-Dollar, ein Beleg für das große Interesse an der nach eigener Aussage ersten Layer-2-Lösung für Solana. Der SOLX-Token unterstützt Multi-Chain-Funktionen und könnte laut Whitepaper die Basis für ein breiteres Solana-Ökosystem legen.

Investoren können SOLX mit ETH, BNB, SOL oder Kreditkarte erwerben und direkt staken. Das Programm bietet aktuell eine Rendite von über 900 Prozent APY. Dies scheint doch ein starker Anreiz für frühe Beteiligungen.

